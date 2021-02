Politiekorps IJsselland komend weekend opgeschaald vanwege verwachte schaatsdrukte

Het politiekorps in de regio IJsselland is komend weekend opgeschaald. De verwachting is dat veel mensen naar Nationaal Park Weerribben-Wieden komen om de schaatsen onder te kunnen binden. Politie IJsselland wil kunnen garanderen dat het veilig blijft, met name vanwege risico's op coronabesmettingen. Dat zegt districtchef Ramon Arnhem van politie IJsselland.

Districtchef Arnhem had vandaag overleg met de burgemeesters in de Veiligheidsregio IJsselland. Onder hen ook burgemeester Bats van Steenwijkerland. In zijn gemeente liggen meerdere prachtige schaatsgebieden en ook hij verwacht dat dat veel mensen zal aantrekken. Ook Bats deed al een oproep om het verstand te gebruiken en niet massaal het ijs op te gaan. Vooropgesteld dat het ijs zo dik is, want vandaag was het ijs op veel plekken nog te onbetrouwbaar.

'We moeten zorg ontlasten, niet extra belasten'

Politiechef Arnhem wijst in een interview op Radio Oost naar de grote drukte in 2012. "Toen konden we tien dagen schaatsen, maar de eindstand was een heleboel gewonden en zelfs drie doden. Zeker nu willen we al die drukte niet. Alle coronamaatregelen zijn er juist op gericht de zorg te ontlasten. Dan moeten we niet met z'n allen het ijs op en zo de zorg juist extra belasten. Je hebt daarin ook je eigen verantwoordelijkheid."

Hij vertelt dat niet alle maar veel verloven zijn ingetrokken in het politiekorps. "We hebben de nodige draaiboeken opgesteld. Verder hebben we veel contacten in de regio, met partners die hierbij betrokken zijn." Arnhem doelt daarmee onder meer op de ijsclubs.

Verkeersposten in het hele gebied

"Als we zien dat mensen zich niet aan de maatregelen houden, dan kunnen ze gecontroleerd worden en dan zullen we handhaven. Bijvoorbeeld in een volle auto, als blijkt dat die mensen niet uit hetzelfde gezin komen." Radiopresentator Marcel van Oosten haalt aan dat je die auto's eerst maar eens moet zien te treffen. Politiechef Arnhem wijst erop dat in het hele gebied van de Wieden/Weerribben verkeersposten zullen staan opgesteld. "En bij die posten staan ook politieagenten."

Of het zover moet komen dat het gebied door de drukte moet worden afgesloten, zegt Ramon Arnhem: "Die beslissing is niet aan mij, maar aan de burgemeester van Steenwijkerland in dit geval." Ook burgemeester Bats wil niet te veel schaatsers op het ijs in zijn gemeente. Politiechef Arnhem: "Ik hoop daarom vooral dat we met z'n allen de regels blijven respecteren."