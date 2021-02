'Vast' op werk door sneeuw: verpleegsters draaien dienst van 45 uur

"Zwaar? Ja. Maar we hebben het wel gezellig", zegt Mariëtte nuchter. De verpleegster heeft er net een dienst van 45 uur opzitten bij het MST in Enschede. Dat is inclusief twee nachtdiensten, waarvan er één ongekend druk was: "Van slapen kwam weinig terecht."

Aanvankelijk zou ze dit weekend twee gewone diensten draaien; één op zaterdag en één op zondagochtend. Maar omdat het steeds harder begon te sneeuwen, besloot ze om ook ’s nachts te werken. Want ach, dat ene nachtje maakt toch niet uit?

Mariëtte, Joyce en Miranda draaiden een dienst van 45 uur:

Slapen op kantoor

Gelukkig is er een patiëntenkamer vrij, waar haar collega’s Joyce en Miranda kunnen slapen. Mariëtte slaapt in het kantoortje van de leidinggevende, dat groot genoeg is voor een opklapbedje. Er grenst zelfs een badkamer aan de ruimte. Niet gek voor een geïmproviseerde slaapkamer.

En zo wordt Mariëtte zondagochtend wakker in het kantoor van haar leidinggevende. De nacht verliep rustig en er staat zelfs een ontbijtje voor haar klaar. “Een lekker begin van de dag”, aldus de Hengelose.

De sfeer is goed tussen de drie verpleegsters. Het is immers zondagochtend en over een paar uurtjes is hun dienst op de Medische Psychiatrische Unit afgelopen.

Nóg een nachtje

Maar dan, in de loop van de ochtend, bellen de eerste collega’s; ze zitten vast in de sneeuw en kunnen ’s avonds niet komen werken. “Dan kunnen wij dus ook niet naar huis”, zegt Mariëtte. "Is het dan niet beter om ook ’s avonds te blijven?"

Het antwoord is ‘ja’, volgens het drietal. "We waren alle drie behoorlijk fit. Dan konden we direct een nachtdienst overnemen. Die zijn doorgaans vrij rustig."

Druk, druk, druk

Maar dit keer is het enorm druk. Patiënt A moest naar de wc, waarna de bloedsuikerspiegel van patiënt B moest worden gemeten. Patiënt C vraagt vervolgens om een tabletje, terwijl patiënt B alweer toe is aan een tweede suikerspiegelmeting.

Ondertussen bellen de internist en de neuroloog over een CT-scan. Een medewerker van afdeling A vraagt of ze nog tabletten kunnen missen, iemand van afdeling B zoekt fixatiemateriaal. Ook de SEH belt; of ze kunnen bijspringen. Slapen? Vergeet het maar.

Een paar uur later zitten Mariëtte, Joyce en Miranda op de rand van de stretcher in het kantoortje. Kopje koffie in de ene hand, droog plakje krentenbrood in de andere. En nu? “Naar huis. Naar bed.”

Mariëtte is morgen vrij, maar woensdag en donderdag moet ze weer aan de bak. Een nachtdienst. “Ja, het was zwaar, maar wel gezellig”, besluit ze lachend.