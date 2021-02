IJsbanen in Zwolle en Wierden willen deze week open, waar nog meer?

Sinds het weekend wordt er op de ijsbaan in de Zwolse wijk Westenholte gewerkt aan de ijsvloer. Dat begon zaterdag met het openzetten van de sluizen waardoor het water wegstroomde. Op de dunne ijslaag lag namelijk een laag sneeuw, en daar komt geen mooi schaatsijs van.

Inmiddels is er een nieuwe laag water op de baan gespoten. Als die laag bevroren is, wordt het bewerkt met machines. De ijsmeesters verwachten dat het donderdag sterk genoeg is om schaatsers te verwelkomen.

IJsbaan in Wierden

In Wierden veroorzaakt de sneeuwlaag ook problemen. Gisteren werd er tot de avondklok doorgewerkt om al het sneeuw van de ijslaag te vegen met machines. Deze morgen gaan ze verder om de baan zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken.

Als dat klusje is geklaard, wordt er vandaag water op de baan gespoten. Een goede nachtvorst is genoeg om daar morgen al op te kunnen schaatsen.

Coronamaatregelen

Niet alle ijsbanen in Overijssel zullen in deze vorstperiode open gaan vanwege de coronamaatregelen. Op de ijsbaan in Westenholte kunnen wel duizend mensen tegelijk de baan op, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Er worden maximaal 350 schaatsers toegelaten.

Er kan worden geschaatst in vier verschillende tijdsloten. De eerste groep begint om tien uur en de laatste groep is om half acht 's avonds aan de beurt. Er kan niet worden gereserveerd. De aanpak in Wierden is vergelijkbaar: deze baan is kleiner en daarom worden daar maximaal zeventig mensen per tijdslot toegelaten.