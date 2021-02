Laagste temperatuur gemeten op Twente Aiport: -13,9 graden

Lokaal in Overijssel is deze winter voor het eerst strenge vorst gemeten. Op het meetpunt bij Twente Airport werd een temperatuur van -13,9 graden gemeten.

Bij temperaturen beneden -10 graden is sprake van strenge vorst. In de vorige winter kwam geen strenge vorst voor. Op 25 maart was het toen met -6,2 graden in Woensdrecht het koudst van de hele winter.

Januari

De eerste lokale strenge vorst dient zich normaal gesproken in januari aan, maar soms gebeurt het ook al in december en in zeldzame gevallen in november. Sinds het begin van de metingen zijn er zeven jaren waarin het ergens in ons land in november al afkoelde tot beneden -10 graden. Het vroegterecord staatop 10 november 1908. Toen zakte de temperatuur in Sittard naar -10,1 graden. Januari is de maand waarin het vaakst strenge vorst wordt genoteerd.

Recordlaat kwam het op 26 maart 1901 nog tot strenge vorst in Winterswijk.