Het blijft de komende dagen flink koud in Overijssel

Koud. Dat was het vannacht en dat zal het de komende dagen en nachten ook worden, voorspelt RTV Oost-weerman Martin Bosch. Winterliefhebbers kunnen binnen enkele dagen hun aandacht verschuiven van sneeuwpret naar ijspret, want met deze temperaturen is het binnen een paar dagen mogelijk om op natuurijs te schaatsen. Ook de sneeuw zal ook wel even blijven liggen dus eigenlijk is er gewoon sprake van dubbel pret.

Het was koud vannacht, het koudst in Twente, maar van zulke strenge vorst is nu geen sprake meer omdat het op veel plaatsen in Overijssel wat bewolkt is geworden. "Dat zie je mooi bij het KNMI-station in Heino. Daar kwam de temperatuur vannacht uit op -13,0 onder een heldere hemel en nu onder een bewolkte hemel is het daar 'nog maar' -7 graden. Twente meldt nu nog -13 maar ook daar is het deels bewolkt."

De temperaturen in Overijssel lopen dus sterk uiteen, maar koud is het overal wel.

Matige vorst

Hoe gaat dat dan de komende dagen en nachten? Want de liefhebbers halen natuurlijk zo snel mogelijk de schaatsen uit het vet. Goed nieuws is dat het vandaag de hele dag de temperatuur niet boven nul komt. Er is zelfs sprake van matige vorst midden op de dag. Zeker deze hele week blijft dat koude weer aanhouden. "Hoe het volgende week gaat moet de komende dagen blijken", zegt Martin Bosch. "Er zijn nog niet direct aanwijzingen dat het tot een krachtige dooiaanval komt."

Er komt volgende week wel zachtere lucht onze kant op, maar het is volgens Bosch nog maar zeer de vraag of die warmere lucht onze provincie ook weet te bereiken. Het is de na vandaag even wat minder koud, overdag maar vrijdag en zaterdag daalt de temperatuur weer en kan het ook 's nachts weer heel koud worden. "Streng tot zeer streng met op sommige plaatsen we -15 tot -20 zelfs."