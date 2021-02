Sloop wegrestaurant De Lichtmis begonnen

Alles wat nog enige waarde had is inmiddels van en uit het oude pand verwijderd. Een kraan trekt nu de gevels tegen de grond. Het is het einde van een hoofdstuk, maar tevens ook een nieuw begin voor eigenaar Peter Huisman. "Tsja, terug kijken is niet leuk, want ik ben hier geboren en getogen. We kijken nu vooruit en niet meer terug."

Kraan sloopt de gevels van het oude uitgebrande pand (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Noodrestaurant eind deze week open

Naast het oude pand staat inmiddels een noodvoorziening. Huisman wil hoe dan ook 'zijn' chauffeurs blijven voorzien van de beroemde bal gehakt met satésaus. Bovendien moeten ze kunnen douchen als dat nodig is. "Die jongens staan dag en nacht klaar voor alle mensen in Nederland. Maar ze kunnen niet eens even warm zitten om wat te eten. Dat wordt gewoon vergeten en dat is gewoon niet netjes." Het noodrestaurant is bijna klaar en Huisman verwacht dat eind deze week de deuren open kunnen.

Noodrestaurant bijna klaar, eind deze week de deuren open (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Warme bal met satésaus kan weer op tafel'

"Het wordt wel mooi vind ik. Met die sneeuw buiten lijkt het wel een beetje op een skihut." Van binnen is alles opgetrokken uit hout. De kachel brandt inmiddels, het keukenpersoneel is bezig met voorbereiden van maaltijden en de douches en toiletten zijn klaar voor gebruik. Alleen de lampen moeten aan de plafonds en de tafels en stoelen moeten nog naar binnen. "Ja, eind deze week moet wel lukken. En dan moeten we het de komende anderhalf jaar hiermee doen. Intussen wordt dan het nieuwe restaurant opgebouwd."

Sloop van het oude restaurant duurt zeker een week (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Prachtige nieuwe snufjes

Over het nieuwe pand wil Peter Huisman nog weinig kwijt, al zijn de tekeningen zo goed als klaar. "Het wordt een prachtige plek. Met alles wat mensen van ons gewend zijn. De sfeer, de huiselijkheid, de warmte en het lekkere eten. Het wordt echt mooi met een aantal prachtige nieuwe snufjes. Maar ik ga er verder nog niks over vertellen, je ziet het wel als het zover is."

De sloop van het oude pand had al eerder moeten beginnen, maar het weer werd een spelbreker. "Het was een grote gladde bende hier, die parkeerplaats leek wel een ijsbaan." Inmiddels is alles weer schoon en droog. Peter Huisman heeft zijn blik gericht op de toekomst.