Drukte langlaufverhuur bij camping de Holterberg; corona maakt reserveren lastiger

Door corona is het verhuren van de ski's lastiger geworden. "Voorheen kwamen mensen binnen en huurden spontaan ski's. Als ze op dat moment niet voorradig waren dan kwam er altijd wel snel iemand binnen die ze weer kwam inleveren. Kopje koffie erbij en even wachten kon toen allemaal. Dat was ook heel gezellig", zegt eigenaresse Bianca Veneklaas van camping De Holterberg.

Nu moet er vanwege corona in tijdsloten gewerkt worden. Dat is een hele operatie. Mensen moeten eerst via de website reserveren. Er mag ook maar een beperkt aantal mensen naar binnen. "Op de wisseltijdstippen is het dan ook erg druk voor ons."

Coronaproof

Ze vinden ook dat ze een verantwoordelijkheid hebben. We moeten er goed voor zorgen dat de anderhalve meter gehandhaafd blijft en dat mensen hier binnen mondkapjes dragen. Op het reserveringsformulier staat dat er maximaal twee personen tegelijkertijd mogen reserveren èn een formulier met een gezondheidscheck moeten invullen.

Sommige latten moeten eerst nog gerepareerd worden voor ze de verhuur in kunnen gaan (Foto: RTV Oost)

Ski's 40 jaar geleden gekocht

Het is tien jaar geleden voor het laatst geweest dat er ski's werden verhuurd voor het langlaufen. "Mijn schoonvader heeft 40 jaar geleden een partij gekocht die wij nog steeds verhuren. Ze liggen keurig droog opgeslagen op een speciaal daarvoor gemaakte opbergplek", zegt Bianca. Maar de tand des tijds slaat toch toch toe en dus moeten er hier en daar wel wat kleine reparaties uitgevoerd worden.

Ondertussen druppelen de sportievelingen binnen. Namen en schoenmaten worden tussen de uitgiftebalie en een geïmproviseerde werkplek voor Bianca aan de overkant over en weer geroepen. "Het is in het begin wel even stressen, want tussen de bedrijven door krijg ik heel wat telefoontjes en is het een komen en gaan van mensen die inleveren en halen. Dat moet wel op elkaar afgestemd zijn. Gelukkig heb ik nu alles onder controle en loopt het gesmeerd", zegt Veneklaas.

Aangepast parcours

De in skipakken geklede mensen malen er niet om. Ze hebben de tijd. Maken een praatje of halen iets te drinken of een beker snert bij het afhaaltentje buiten. Eenmaal op de latten is het één en al plezier en lol. "Hier hebben we lang naar uitgekeken. Om in een echt pak sneeuw hier te mogen langlaufen. Als er sneeuw ligt kom ik altijd naar Holten om te langlaufen", zegt een stel uit Rijssen.

Het parcours gaat voornamelijk over de camping. "We hebben met de veiligheidsregio afgesproken om geen parcours over de Holterberg te maken vanwege de coronamaatregelen en de verwachte drukte", zegt Veneklaas. "Maar iedereen is vrij om zelf een paar paden te kiezen om te langlaufen. Als je maar binnen twee uur terug bent", zegt Veneklaas.