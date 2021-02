Schaatsers al in 'de bubbel' voor mogelijke marathon: "Als het vriest is dit volkssport nummer één"

De paradox kan bijna niet groter. Eerder dit seizoen werd zelfs een streep gezet door de marathonwedstrijden op kunstijs. Ook Thialf in Heerenveen was verboden terrein voor de rijders. De schaatsen werden al opgeborgen in dit verloren jaar. Hoe anders is het nu? De ijzers kunnen nu zelfs uit het vet voor marathons. De politiek lijkt namelijk al gezwicht voor de smeekbede van de liefhebbers. De KNSB aast op een wedstrijd in het weekend.

Thialf-regime

Demissionair premier Mark Rutte liet zich gisteren namelijk positief uit over het organiseren van wedstrijden op natuurijs voor topschaatsers, mits dat veilig kan. "Waar we naar kijken, is of een groep van 120 topschaatsers op natuurijs uit de voeten kan volgens het 'Thialf-regime'. Dat zou betekenen dat de schaatsers in een bubbel gaan om de corona-maatregelen zo goed als mogelijk te waarborgen."

Op de Belterwiede werd tien jaar geleden nog geschaatst, nu zeker niet (Foto: Hank Prinsen)

Streep door Steenwijkerland

De KNSB kan de gemeente Steenwijkerland doorstrepen als mogelijke locatie. De lokale bestuurders vinden het onverantwoord in deze corona-misère. Uitgerekend Wanneperveen was dé plek waar in onze regio in 2010 nog een iconische uitgave van de nationale titel werd verreden op De Belterwiede.

Veelvraat Hekman kan niet wachten: "Heb een maand niet kunnen schaatsen" (Foto: Orange Pictures)

Volkssport nummer één

Nationaal kampioen Gary Hekman uit Kampen kan hoe dan ook niet wachten en heeft zijn startnummer al klaarliggen: "Een hele dikke vette kans", begint hij enthousiast over de vooruitzichten. "Als het ook maar iets gaat vriezen, is dit volkssport nummer één. Ik kan niet wachten. De voorbereiding is natuurlijk niet optimaal, ik heb namelijk al een maand niet geschaatst."



"Een hele dikke vette kans", Gary Hekman

Hoewel bij één van de meest succesvolle marathonschaatsers de spanning stijgt, tempert hij wel de verwachtingen voor de tocht der tochten. "De Elfstedentocht lijkt mij nog wel een ver-van-mijn-bed-show, ook gezien het standpunt van de organisatie. Maar een NK zou misschien deze week al mogelijk moeten zijn, uiteraard in de bubbel."



Zwanger

Levenspartner van Gary Hekman is Manon Kamminga, zelf ook een begenadigd maratonschaatsster. De kersverse Kampense staat echter voor een dilemma. Ze is zwanger, maar wil desondanks toch graag het ijs op.





Schaatsers

Naast Kamminga en Hekman maken ook de overige rijders uit de regio zich op voor een titelstrijd op open water. Bij de mannen toonde Mart Bruggink (Tubbergen) in 2019 op de Weissensee aan dat hij tot de top kan behoren. Verder zullen ook naar alle waarschijnlijkheid Ronald Haasjes (Staphorst), Luuk Loohuis (Haaksbergen), Kars Jansman (Hellendoorn) en Robert Bovenhuis op de deelnemerslijst verschijnen. Bij de dames geldt dit voor Ineke Dedden (Wanneperveen) en Loes Adegeest.

Loes Adegeest uit Deventer (Foto: Orange Pictures)

Hotel

Om zich optimaal te prepareren trekt de ploeg van voormalig rijder en trainer Roy Boeve uit Kampen zich terug in een hotel in Zwolle. "We gaan vast de bubbel in", zegt hij. "En morgenvroeg gaan we dan het ijs op. Heerlijk vooruitzicht!."