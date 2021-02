Drugsoorlog Zwolle: 4,5 jaar cel geëist voor drive-by schietpartij

De schietpartij was volgens het OM het gevolg van een ware drugsoorlog in de Hanzestad. Twee drugsbendes vechten elkaar de tent uit, als het gaat om de macht op de regionale drugsmarkt. Aan de ene kant is er de 'groep Ali', onder leiding van twee Afghaans-Zwolse broers. De tegenpartij heet 'Omar', en staat onder leiding van de in Holtenbroek beschoten Emin.

Moordplan

De aanslag op Emin was volgens justitie al langere tijd gepland. Zo had groep Ali volgens het opsporingsapparaat al iemand 'geronseld' om Emin te liquideren. Er zou ook al een wapen zijn overhandigd en geld zijn beloofd. Echter, de hitman die de aanslag moest uitvoeren, kreeg gewetenswroeging. Hij kent Emin goed en lichtte hem in over het moordplan.

Aanslag Stadshagen

Kort daarna werd één van de kopstukken van groep Ali beschoten in een kinderrijke buurt van de nieuwbouwwijk Stadshagen. Dat was in september 2019. De beschoten man dacht dat Emin achter de aanslag zat en kon zijn bloed wel drinken.

Volgens justitie liet hij vervolgens een peilzender onder de wagen van Emin plaatsen. Zo wist hij precies waar het doelwit was. De recherche vermoedt dat groep Ali zijn wraakgevoelens zal uiten op Emin en waarschuwt hem, hij staat op een moordlijst.

Zijn reptielenbrein deed het werk, hij heeft in paniek teruggeschoten Advocaat van Emin

Payback

In oktober 2019 was het 'payback-time'. Eén van de Afghaanse kopstukken van groep Ali is in een gestolen Renault Clio op pad gegaan met in zijn handen een automatisch wapen. De bestuurder van die auto heeft daarover uitgebreid bij de politie verteld.

Eenmaal aangekomen bij het huis van Emin, zien ze die in een busje voor zijn huis zitten. Vanuit de Clio wordt geschoten, maar het wapen stokt. De bestuurder rijdt een stuk weg, op aanwijzen van de schutter die aan zijn wapen zit te rommelen.

Terugschieten

Emin is licht gewond geraakt en uit zijn busje gedoken. Als hij de Clio even verderop stil ziet staan, pakt hij zijn wapen. Als de Clio vervolgens terugkomt rijden, denkt hij dat ze 'het klusje' komen afmaken. Emin schiet daarom negen keer op de Clio, die vervolgens wegrijdt. De Renault is later uitgebrand teruggevonden.

Politieonderzoek na de moordaanslag op Emin (Foto: News United - Stefan Verkerk)

Reptielenbrein

Voor het terugschieten wordt Emin vervolgd. Maar volgens zijn advocaat Maarsingh heeft Emin simpelweg zijn vege lijf willen redden: "Mijn cliënt vreesde voor zijn leven. Hij zag de Clio achteruit rijden en was bang dat de inzittenden hem alsnog dood zouden schieten. Toen deed zijn reptielenbrein het werk, hij ging in overlevingsstand. Hij heeft in paniek teruggeschoten."

De chauffeur van de rode auto heeft inderdaad tegen de politie gezegd, dat het "zou kunnen dat de auto enigszins is teruggerold." Het OM zegt zeker te weten de auto niet zover naar achteren is gereden. Volgens de openbaar aanklager is Emin achter de auto aangerend. "De kogelhulzen lagen overal op straat, dat gebeurt niet als je op de stoep blijft staan. Hij is er achteraan gegaan en dat is geen zelfverdediging."

Drugshandel

Naast de nachtelijke schietpartij in Holtenbroek wordt Emin er samen met twee Turkse broers ervan verdacht in cocaïne en xtc gehandeld te hebben. Volgens sommige gebruikers al vanaf 2010. Maar justitie verdenkt ze er officieel van vanaf september 2019 te hebben gedeald. Het OM zegt dat ze dat deden via de 'Omar-deallijn'. Gebruikers konden via een speciaal telefoonnummer drugs bestellen. Tegen de broers is 20 maanden celstraf geëist.

De twee Turkse broers zijn in 2016 ook doelwit geweest van een moordaanslag even ten zuiden van Zwolle. Het OM denkt dat de groep Ali toen achter die moordpoging zat.