Lesauto's van rijschool in Oldenzaal worden tijdelijk vaccinatietaxi's

"We hebben nu drie mensen ingepland en ook al iemand moeten teleurstellen", vertelt rijschoolhouder Jeroen Sanderman. "Wat we kunnen, plannen we in, maar ik weet niet hoe groot dit gaat worden. We kunnen door de lockdown nu toch niet werken als rijschool, dus we hebben wel tijd."

De Facebookpost van de autorijschool:

Xandra kwam met een top idee. Wij rijinstructeurs mogen niet werken nu. Er staan dus twee auto’s voor de deur. Ben jij... Posted by Autorijschool Jeroen on Monday, February 8, 2021

"Ik zag dit ergens anders voorbijkomen", vult zijn compagnon Xandra Wiggemans aan. "Toen dacht ik meteen: wauw, dat is een mooi initiatief. Hier zijn ook veel mensen die problemen hebben om vanuit bijvoorbeeld Oldenzaal bij de vaccinatielocaties in Oldenzaal en Enschede te komen. Die kunnen wij nu helpen."

De rijschool biedt de vaccinatietaxi gratis aan. "Maar de mensen waar we een afspraak mee hebben, bieden ook allemaal aan om een bijdrage te leveren in de benzinekosten", vertelt Sanderman. "Dat is niet waar we het voor doen en het hoeft ook niet. Maar aangezien we als rijschool ook buiten alle steunpakketten van de overheid vallen, is het ook niet erg als ze het wel doen."

Wordt het geen dure grap als het echt storm gaat lopen? Sanderman lachend: "Tja, dat zien we dan wel weer."