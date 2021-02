24-jarige man meldt zich bij de politie na steekpartij in Zwolle

Gisteravond werd een 23-jarige man neergestoken aan de Heemskerckstraat in Zwolle. Het slachtoffer meldde zich na de steekpartij bij een tankstation aan de Hanekamp in Zwolle. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Oorzaak steekpartij

De oorzaak voor de steekpartij ligt vermoedelijk in de relationele sfeer, meldt een woordvoerster van de politie. In het kader van het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord of beeldmateriaal hebben.

Gisteravond heeft de politie al onderzoek gedaan in de woning waar de steekpartij plaatsvond aan de Heemskerckstraat.