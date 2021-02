Aramese Federatie over erkenning genocide: 'Knoop moet nu worden doorgehakt'

De Armeense en Aramese Federaties in Almelo en Hengelo zijn hoopvol gestemd over de motie van Tweede Kamerlid Joël Voordewind, waarin hij de Nederlands regering expliciet oproept om de Armeense genocide te erkennen. De motie die kan rekenen op een brede steun wordt vanmiddag in de Tweede Kamer behandeld.

"Wij strijden hier al jaren voor. We gaan nauwlettend volgen of de Nederlandse regering eindelijk tot een officiële erkenning komt van de volkerenmoord die al in 1915 door toedoen van Turkije heeft plaats gehad", reageert voorzitter Johan Kurt van de Aramese Federatie in Hengelo.

De Nederlandse regering kwam ondanks een eerdere motie van ChristenUnie-leider André Rouvoet in 2004 om de Armeense genocide te erkennen nooit verder dan het benadrukken dat er een 'kwestie' Armeense Genocide bestaat. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid van de Armeense genocide bespreekbaar is in Nederland, maar tot een officiële erkenning kwam het nooit. Ondanks oproepen daartoe vanuit de volksvertegenwoordiging en de Armeense en Aramese gemeenschappen zelf.

Leed tot op de dag van vandaag

"Het ontbreken van erkenning doet pijn en veroorzaakt tot op de dag van vandaag veel leed dat blijft bestaan", zegt voorzitter Johan Kurt van de Aramese federatie. Met name de honderdjarige herdenking van de genocide in 2015 in Almelo, waarin de Aramese en Armeense gemeenschap samen optrokken, heeft wonden veroorzaakt die niet zijn geheeld. "De verzoeken aan vertegenwoordigers van de Nederlandse regering om deze 100-jarige herdenking bij te wonen werden genegeerd. Het niet willen erkennen werd daarmee extra benadrukt", verduidelijkt Kurt.

Hij hoopt dat een grote meerderheid in de Tweede Kamer de regering ervan kan overtuigen dat nu het moment is gekomen om het juiste beeld neer te zetten. "Nederland is een democratie en heeft als zodanig de taak om de wereld duidelijk te maken dat de historische feiten van de genocide in 1915 niet langer ontkend kunnen worden. "

Verwachting

Met steun van CDA, SP, PVV, FvD, SGP, 50 PLUS, PvdD en de fractie Krol ligt het volgens Kurt in de lijn der verwachting dat de motie van GroenLinks wordt aangenomen in de Tweede Kamer en het kabinet tot officiële erkenning van de Armeense genocide zal overgaan.

"De knoop moet nu worden doorgehakt. Dan is het klaar en kan de Armeense genocide voortaan worden herdacht in bijzijn van de Nederlandse regering, zoals we dat in dit land ook elk jaar doen met de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarmee is het leed en de pijn verzacht", vindt Kurt.

Relatie met Turkije onder druk

Dat een officiële erkenning van Nederland de relatie met Turkije stevig onder druk zal zetten, erkent de Hengelose voorzitter van de Aramese federatie. "Het zal ongetwijfeld leiden tot reacties en tegenacties. Maar toegeven aan de Turkse druk betekent dat de problematiek van de 'kwestie' blijft gehandhaafd en daarmee het drama van niet erkenning in de Aramese en Armeense gemeenschap blijft bestaan."