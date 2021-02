Statenlid Andreas Bakir uit Enschede onder vuur om racisme in appgroepen Forum

Statenlid Andreas Bakir zou zich in appverkeer met partijgenoten racistisch hebben uitgelaten. Dat blijkt althans uit een publicatie van EW (voormalig Elsevier Weekblad) over appverkeer binnen Forum voor Democratie (FvD). Vorig jaar leidde een schandaal over appverkeer tussen FvD-leden al tot een leegloop bij die partij. Bakir wil inhoudelijk niet reageren. Volgens hem worden zaken 'uit de context gehaald'.

Andreas Bakir zou zijn Netflix-abonnement hebben opgezegd, omdat de serie The Couple 'reclame zou maken' voor relaties tussen mensen van verschillende rassen. Dat blijkt uit afbeeldingen van het appverkeer, waarover EW beschikt. Ook zou Bakir zijn weggelopen uit een filmvoorstelling.

Dat gelek steeds, en het uit de context halen van dingen. Misschien is iets wel satirisch bedoeld, of ironisch... Andreas Bakir

Volgens EW schreef Bakir daarover in een bericht: "Hamilton werd gespeeld door een Arabier, Washington door een Latino, de koning van Engeland werd geportretteerd alsof het ­iemand met het syndroom van Down was. Voor de rest waren het letterlijk alleen maar negers, I kid you not."

Reactie Bakir

Gevraagd naar een reactie is Bakir verrast: "Mijn naam wordt genoemd?" Daarop opent Bakir Twitter, en zegt: "Ik zie het, maar ga hier niet op reageren. Het is wel een keer genoeg geweest. Dat gelek steeds en het uit de context halen van dingen. Misschien is iets wel satirisch bedoeld, of ironisch. Dat blijkt niet uit een tekstbericht. Ik ben er wel klaar mee dat we ons daar tegen moeten verdedigen."

Bakir zegt de publicatie te gaan lezen en eventueel later alsnog te reageren. Bij een nieuwe poging om een inhoudelijke reactie verwijst Bakir door naar de persvoorlichter van zijn partij. Die neemt zijn telefoon niet op.

Andreas Bakir is het enige Overijsselse Statenlid dat FvD trouw is gebleven. Bij de Tweede Kamerverkiezingen staat Bakir op nummer 17 van de kandidatenlijst van zijn partij.