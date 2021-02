Crystal meth-lab Vroomshoop: dna-onderzoek moet betrokkenheid verdachten aantonen

Zo worden onder meer de dna-profielen op de gasmaskers, die het drugslab werden aangetroffen, nader onderzocht. Van een van de verdachten is zijn dna reeds teruggevonden op een van deze gasmaskers.

Groter netwerk

Justitie vermoedt dat het Vroomshoopse lab deel uitmaakte van een groter netwerk aan productielocaties.

Mogelijk zijn er bij het Vroomshoopse drugslab meer personen betrokken. Zo is op de gasmaskers in Vroomshoop ook dna aangetroffen van twee nog onbekende mannen. Deze twee mannen behoren niet tot het groepje verdachten dat momenteel vastzit. Dit dna moet door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nader worden onderzocht, aldus de officier van justitie vanmiddag.

Omdat bij de productie van synthetische drugs giftige dampen kunnen vrijkomen, gebruiken de 'koks' - zoals de producenten in het criminele circuit worden genoemd - gasmaskers. Behalve de gasmaskers worden ook de gevonden handschoenen gecheckt op dna.

Verstopt achter kast

Het drugslab in een sportschool in Vroomshoop werd november vorig jaar opgerold. Aanvankelijk deed de politie geen mededelingen over welke synthetische drugs er werden gemaakt, maar zoals RTV Oost kort daarop onthulde bleek het te gaan om crystal meth.

Het was een trieste primeur want het was voor het eerst dat een productielocatie van deze beruchte drug in Twente werd aangetroffen. Het lab zat verstopt achter een antieke eiken kast.

Het crystal meth-lab in Vroomshoop zat verstopt achter een antieke eiken kast. (Foto: RTV Oost)

Chillen

Een van de advocaten zei dat zijn cliënt geen enkele link heeft met het crystal meth-lab. Sterker, hij werd in de keuken van de sportschool aangehouden en wist niets van het lab. "Dat lab zat bovendien erg goed verstopt", aldus de advocaat. "Zelfs personeel van de sportschool wist niet van het bestaan. De enige overeenkomst tussen mijn cliënt en de andere verdachten is dat ze Spaanstalig zijn. Hij was daar om slechts wat te roken en te chillen." De Mexicaan zou met een vriend bij toeval in Vroomshoop zijn beland.

Stiekeme verhouding

Een andere verdachte zou loopjongen zijn van een van de leiders van het drugslab. Deze verdachte zelf ontkent echter in alle toonaarden, zo liet hij via een videoverbinding weten. Hij verklaarde dat hij min of meer bij toeval in de sportschool was. Hij had namelijk een stiekeme verhouding in Vroomshoop.

Maar intussen is de relatie met zijn oorspronkelijke vriendin hersteld. Sterker, de twee zijn verloofd en willen gaan samenwonen. De verdachte wil daarom graag op vrije voeten worden gesteld. "Ik weet niet hoe het werkt, want ik heb hier geen enkele ervaring mee. Maar zet me maar een camera op mijn borst, of doe me een enkelband om."

Vanuit het huis van bewaring laat hij weten dat hij maar één ding wil: naar zijn vriendin. "Ik heb hier verder niets mee te maken en heb mijn lesje nu wel geleerd."

Zuid-Amerikanen

Het crystal meth-lab in Vroomshoop zou worden gerund door Zuid-Amerikaanse drugscriminelen, zo blijkt uit het dossier-Zwaluw, zoals de codenaam voor dit rechercheonderzoek luidt.

Zoals RTV Oost gisteravond al meldde, werd sportschoolhouder Harry A. daarbij behoorlijk in de tang genomen. Er werd onder meer gedreigd dat, wanneer hij "babbels zou hebben zijn toko in de fik zou worden gestoken", zo bleek uit chatberichten die de recherche had onderschept. Bovendien werd gedreigd dat de sportschoolhouder zou eindigen in een bad met zoutzuur als hij zich niet aan de instructies zou houden.

Schaduw-operatie

Justitie kwam het Vroomshoopse lab overigens min of meer bij toeval op het spoor. Het was de Amsterdamse recherche die in het onderzoek Ketchikan een wapenhandelaar in het vizier had. Terwijl agenten in burger in dit onderzoek een verdachte schaduwden, belandden ze op een geven moment in Twente. Daar had de verdachte in het Amsterdamse onderzoek gesprekken met een van de verdachten rond het Vroomshoopse drugslab.

Onlangs werd bekend dat dat enkele Zuid-Amerikaanse drugscriminelen door justitie als de grote kopstukken achter het Vroomshoopse drugslab worden gezien. Zij zouden aan het hoofd staan van het grotere netwerk, met een zevental productielocaties verspreid over het land en in België.

De advocaten van de verdachten vroegen hun cliënten in vrijheid te stellen in afwachting op het strafproces. De rechtbank neemt daar later vandaag een beslissing over.