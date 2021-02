Minister Economische Zaken: "Externe controle van buizen uit afvalwaterinjectieput Rossum niet nodig'

GroenLinks vroeg de minister om een extern onderzoek naar de staat van de oude onderdelen uit de injectieput, zodra deze uit de put omhoog zijn getrokken. Een extern onderzoek zou een onafhankelijk oordeel kunnen geven, omdat er vraagtekens worden gesteld bij de betrouwbaarheid van de eigen onderzoeken van de NAM.

Volgens minister Van 't Wout is dit externe onderzoek niet nodig omdat het normaal is dat de buizen op den duur vervangen moeten worden. De minister meldt dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toezicht houdt en dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verantwoordelijk is.

Zorgen in Noordoost-Twente

De Kamervragen waren gesteld naar aanleiding van toenemende zorgen in Noordoost-Twente. Er is veel gaande rondom de injectie van afvalwater uit de Drentse oliewinning in lege gasvelden in Noordoost-Twente. Vorige week is begonnen met de opbouw van een 30 meter hoge boortoren aan de Tramweg in Rossum. Op de NAM-locatie voor de injectie van afvalwater wordt hard gewerkt. Een buis van één van de injectieputten is vervormd en daarom wil de NAM die buis in zijn geheel vervangen.

Deel van de injectielocatie voor olie-afvalwater aan de Tramweg in Rossum (Foto: RTV Oost)

Zeer waarschijnlijk geen lekkage

Er is volgens NAM geen sprake van lekkage. Maar echt zeker zijn ze daar niet van. Daarom is injectieput 'ROW2' al in juli 2019 stil gelegd. Na onderzoek bleek dat het beter is de binnenste buis in de dubbelwandige injectieput te vervangen voor een nieuwe. NAM-geoloog Vincent van Engelen wist vorige week aan RTV Oost met zekerheid te melden dat de buitenste buis nog intact is.

Er waren ook Kamervragen over het cementen omhulsel van de injectieput. Dat cement is in 1955 gestort bij de aanleg van de put, toen de NAM gas wilde gaan winnen in het gebied. GroenLinks wil dat het cementen omhulsel van de put ook gecontroleerd wordt. Minister Van 't Wout: "Het cement is in 2012 door de NAM geïnspecteerd. De isolatie en afsluiting van het veld bleken van goede kwaliteit te zijn. Er is geen aanleiding om deze nu opnieuw te inspecteren."

Wanddikte van putbuizen

De andere putten in Rossum worden niet gerepareerd omdat daar geen aanleiding toe is, zo zegt de minister in zijn beantwoording. "De binnenste buizen zijn in orde en zodoende is er geen reden om deze putten te sluiten voor reparatie." Ook vragen over mogelijke lekkages op andere plekken in het transportsysteem van afvalwater werden ontkennend beantwoord.

Opvallend is wel dat ook nu opnieuw geen antwoord komt op de gevraagde wanddiktes van de buizen. Ook GroenLinks Overijssel vroeg daar eerder al meermaals naar, maar de NAM wil hierover geen openheid van zaken geven. Dat doet ze ook niet na vragen hierover uit de Tweede Kamer.

In oudere rapporten uit 2011 bleek dat de wanddikte van een aantal buizen destijds al was afgenomen van 7,3 millimeter naar 1,8 millimeter. Stichting Stop Afvalwater Twente heeft grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de injectieputten en dringt al jaren aan op zuivering van het afvalwater. Volgens NAM is zuiveren duurder dan injecteren en dus geen optie.