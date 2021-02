Met de kano de tuin uit varen in Olst

Sinds vorige week donderdag staat de IJssel zo hoog dat de meeste tuinen aan de dijk in Olst onder water zijn gelopen. Tot dusver zonder grote problemen. Inmiddels zijn de inwoners aan de Rijksstraatweg wel iets gewend: "De laatste keer dat het water echt voor problemen zorgde was in 1995. Wij woonden er nog niet, maar volgens de buren is dit een peulenschil in vergelijking met die winter, " aldus Begeman.

De inmiddels gepensioneerde informatiemanager van de gemeente Emmen beleeft groot plezier aan het hoge water: "Afgelopen zaterdag begon het bij mij te kriebelen en besloot ik de kano te pakken en de tuin uit te varen. Dit soort momenten zijn natuurlijk niet vaak mogelijk. "

Tuin van de familie Begeman. Foto: Milan Keskin / RTV Oost (Foto: )

Voor in het fotoarchief

Eddie maakte samen met zijn vrouw, Grietje Begeman-Sinnema, dagelijks foto's van het stijgende waterpeil in zijn achtertuin. Inmiddels is water voorzien van een laagje ijs en sneeuw. Voor Grietje komt de schaatspret nog een beetje te vroeg. Zij is herstellende van een blessure. Eddie kan niet wachten om het ijs op te gaan. Van kanoën in je tuin, tot schaatsen in je tuin. Het zijn bijzondere tijden voor de bewoners aan de dijk. De verwachting is dat het waterpeil nagenoeg hetzelfde blijft. Wellicht dat er een lichte daling zal zijn de komende dagen.