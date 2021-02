Hond gered uit ijskoude water in Zwolle

Een hond die vanmiddag in een wak terechtkwam in de vijver in het Wezelandenpark in Zwolle is door de brandweer op het droge gebracht.

Renate Huizenga uit Zwolle zette op Twitter een video van de reddingspoging van de brandweer.

Bodyboard

Te zien is hoe een brandweerman eerst zelf over de met ijs bedekte vijver loopt, zo dik is de ijslaag op de vijver al. Later drijft de man met een soort bodyboard over het water om vervolgens de hond met behulp van een touw uit zijn netelige positie te bevrijden.

"Die hond bewoog zich totaal niet", zegt Huizenga daarover. "Zo reageert zo'n beestje op kou.'"

Meisje

De hond, genaamd Nikkie, was waarschijnlijk van een meisje dat op een gegeven moment naast Huizenga kwam staan. "Dat meisje zag dat het haar hond was en is er toen snel naar toe gerend."

De hond is door een dierenambulance meegenomen.