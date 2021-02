Glijden tussen Hemel en Aarde bij RTV Oost

In de documentaire zie je beelden waarin we de schaatser vooral in zijn beweging kunnen volgen op de baan en op natuurijs. De docu is versierd met andere elementen buiten het schaatsen, zoals muziek, gedichten en tekeningen. Zo is er werk van violiste Bernadette Verhagen en schrijfster en kunstschilder Aafke Steenhuis, die niet alleen schaatsen, maar die allebei het schaatsen laten terugkomen in hun werk.

Topsporters en prachtige beelden

In drie kwartier laat de documentaire vijf schaatsliefhebbers pur sang aan het woord. Zij vertellen ieder voor zich wat het schaatsen voor hen betekent en hoe het hen vormt en gevormd heeft. Zo ook Olympisch kampioen Gianni Romme en marathontopper Lisa van der Geest. En dat levert een fascinerend onbekend beeld op van deze topsporters. “Dat ik gegrepen ben door die mooie beweging”, zegt Gianni Romme hierover, “leg dat maar uit alsof je een instrument gaat bespelen en dat je daar alles uit kan halen.” Tegenwoordig is Romme operationeel manager bij de IJsbaan Twente in Enschede. Ook schaatstrainer Kees Vrij komt aan bod in de documentaire, hij benadert het schaatsen op een technische manier. Tussendoor zie je prachtige beelden van schaatsers, op zowel de ijsbaan in Enschede, als op natuurijs.

“Glijden tussen Hemel en Aarde" zie je zaterdag op TV Oost om 17:30 uur. De uitzending wordt elke 2 uur herhaald.