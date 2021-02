Krantenbezorger Jacquelien uit Vriezenveen 'spijbelt' voor het eerst in 33 jaar: "Levensgevaarlijk door de sneeuw"

"In 2005 was het ook koud, toen lag er ook flink wat sneeuw", zegt Jacquelien. "Maar niet zoals nu, met sneeuwduinen. Die heb ik voor het laatst gezien in 1979.”

Vooral de ochtendronde is gevaarlijk, zegt ze. "Als ik rond half vier op pad ga, is het donker. Langs de wegen van mijn wijk loopt een diepe sloot, waar ik al eens boven heb gehangen met de auto. Dat is één keer en nooit weer."

Pech op de weg

En dus spijbelt Jacquelien nu. Voor het eerst in 33 jaar. "Je voelt je er niet lekker bij", zegt ze. "De abonnee betaalt en die verwacht ook een krant. Het voelt vreemd om 'm niet te bezorgen."

Deze collega van Jacqueline strandde in de sneeuw (Foto: Jacqueline Spijker)

Een aantal collega's van Jacquelien kwam 's ochtends vast te zitten in de sneeuw. "Iemand moest anderhalf uur wachten totdat een trekker hem uit de sneeuw haalde. Mijn echtgenoot kwam ook vast te zitten. Het is gewoon niet te doen."

De Vriezenveense, die de middagkranten wel bezorgt, hoopt morgenvroeg 'gewoon' weer op pad te kunnen. "Ik ga vanavond even kijken of ik ergens kan komen." Zo niet, dan mag ze in ieder geval nog één keertje uitslapen.

Ook deze krantenbezorger kwam vast te zitten (Foto: Jacqueline Spijker)