Problemen met bussen blijven, FNV wil actie: 'Situatie niet lang meer houdbaar'

FNV trekt aan de bel bij Provinciale Staten over de problemen met de elektrische bussen van Keolis. Hoewel oplossingen zijn gevonden voor de problemen met de accu (waardoor bussen uitvielen) en verwarming, heeft het vertrouwen in de bussen volgens FNV een dieptepunt bereikt. "Door problemen met sturen, is in sommige bussen een scherpe bocht niet mogelijk."

Volgens FNV is sprake van een 'scala aan problemen'. Behalve de problemen met lostrillende en niet goed werkende sturen, kunnen chauffeurs niet altijd met elkaar communiceren, en zijn er problemen met de incheck- en betaalapparatuur. Daardoor ontstaan discussies met passagiers, zegt FNV. Volgens de vakbond lijden de chauffeurs onder de busproblemen.

Chauffeurs hebben bovendien weinig vertrouwen meer in de bussen. En ze zijn het daarom zat, zegt bestuurder van FNV Streekvervoer, Marijn van der Gaag: "Deze situatie is niet lang meer houdbaar."

Duurt nog maanden

Veel problemen moeten worden opgelost in een zo genoemde 'verbeterstraat'. Daarin worden de problemen opgespoord en opgelost. Maar volgens FNV gaat het nog maanden duren voordat alle 256 elektrische bussen aan de beurt zijn geweest. Van der Gaag: "Op dit moment gaan er nog maar twee bussen per dag door. Dat duurt te lang. Zo gaat het nog maanden duren..."

Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen erkent dat er nu nog weinig bussen door de verbeterstraat zijn geweest: "Op dit moment ligt de focus nog op de afstemming en inrichting van de verbeterstraat. Wij doen aanpassingen, maar onze buspartners ook. Dat is een logistiek proces: wie doet wat? En dat kost tijd."

Afgelopen vrijdag waren 18 van de 256 bussen aangepakt. Hendriksen verwacht dat wanneer het logistieke opstartproces achter de rug is, het dan sneller gaat.

Grootste pijnpunten

Los van de verbeterstraat wordt ook aan de twee grootste pijnpunten gewerkt: die van de problemen met de accu's en de verwarming. Die lijken binnen afzienbare tijd te zijn opgelost. "Eind vorige week hadden we van 135 bussen de accu en verwarming aangepast", zegt Hendriksen.

De problemen met de trillende- of loszittende sturen, of sturen die niet ver genoeg gaan waardoor chauffeurs moeten steken bij een scherpe bocht, zijn Keolis-woordvoerder Hendriksen niet bekend.

FNV niet gerust

Hoewel FNV zeer te spreken is over de inzet van Keolis, is de vakbond er niet gerust op. "Elektrische bussen in andere regio's vertonen zelfs anderhalf jaar na ingebruikname nog problemen", zegt Van der Gaag.

Daarom moet de provincie nadenken over de vraag of "andere bussen kunnen worden ingezet als de problemen nog lang aanhouden", vindt hij. Alles met als doel om de dienstverlening te continueren en de werkdruk voor chauffeurs behapbaar te houden.

'Levensgevaarlijk'

De PVV heeft gedeputeerde Bert Boerman opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de busproblemen. De partij deelt op haar twitteraccount een video van een loszittend stuur in de elektrische bus. De partij noemt dit 'levensgevaarlijk' voor zowel chauffeurs als reizigers, en wil weten of Boerman bereid is de bussen van de weg te halen.