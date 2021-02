Schaatskoorts breekt los: Topdrukte bij Overijsselse slijpers en nieuwe schaatsen vliegen de winkels uit

Onder meer bij IJzerhandel Van Rossum in Zwolle. Volgens Luciën van Rossum is de gekte afgelopen vrijdag in alle hevigheid losgebarsten. "Ik denk dat we aan het eind van deze week zo'n duizend schaatsen hebben geslepen."

Ouderwets handwerk

Dat doen ze in de Zwolse ijzerwinkel in de winter al jaren, middels het echte ouderwetse handwerk van de eigen smid. Precisiewerk, maar dan heb je ook super gladde ijzers onder de voeten.

Voor de meeste klanten die hun schaatsen brengen is het inmiddels ruim drie jaar geleden dat ze voor het laatst in de regio op natuurijs hebben gestaan. Daarom zijn de schaatsen, die al een paar jaar ingevet in een krant op zolder liggen, wel toe aan een grondige opknapbeurt.

"Als ze gebracht worden, maken we ze eerst grondig schoon. Het vet moet eraf, want anders slibt onze slijpband zo dicht", zegt Van Rossum's schaatsverkoper Arrie Middelveld. "Zodra ze schoon zijn, worden ze weer messcherp geslepen. Dan moet het helemaal goedkomen met de schaatspret."

Smit Van Wegel is druk aan het slijpen (Foto: RTV Oost)

Schaatsen niet aan te slepen

Afgezien van een wachtrij voor het slijpen, is het bedrijf momenteel ook enorm druk met de verkoop van schaatsen. "Ze vliegen de deur uit. We hebben deze week al twee keer nabesteld bij de fabriek van Zandstra, want de gangbare maten raken heel snel op", zegt bedrijfsleider Van Rossum. "Vooral de kinderschaatsen zijn gewild. Kinderen hebben een paar jaar niet kunnen schaatsen en zijn ondertussen natuurlijk behoorlijk gegroeid."

Voor de Zwolse ijzerwinkel zijn de sneeuw-, ijs- en ijzelverkopen een mooie aanvulling op de verkoop van het reguliere assortiment aan ijzerwaren. "Dit komt er inderdaad extra bovenop, fantastisch. Ik merk ook dat de mensen gelijk weer wat vrolijker zijn, even wat afleiding van alle coronaellende", zegt verkoper Middelveld. Het bedrijf heeft inmiddels een extra internetsite aangemaakt om alle orders rondom de sneeuw- en schaatsgekte te behappen.

Ophalen en brengen aan loket

"Normaal gesproken komen de mensen natuurlijk naar de winkel toe om bijvoorbeeld de schaatsen te passen, maar dat kan nu helaas niet. We hebben aan de achterkant van het bedrijf een breng- en afhaalloket in verband met de coronamaatregelen, waar mensen op afspraak komen."

"Op zich jammer, want de schaatsverkoop is altijd een gezellig gebeuren in de winkel. Mensen hebben dan plezier met elkaar onder het genot van een kopje chocomel. En ook voor ons is het weer eens wat anders dan de verkoop van schroefjes en boutjes", zegt de Zwolse schaatsverkoper. "Maar het is even niet anders."

Zodra het kan, bindt Middelveld ook zelf de ijzers weer onder. Ze liggen geslepen en wel klaar. "Ik heb nog de blauwe noren van onze huisleverancier met een lekkere warme leren schoen erop. Als het ijs dik genoeg is, ga ik zeker samen met mijn vrouw richting Belt Schutsloot. Schaatsen tussen de rietkragen, heerlijk. We houden erg van de natuur en daar heb je nog goed de ruimte."