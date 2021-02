Zwollenaar die moordaanslag overleefde: "De overheid heeft tekortgeschoten om mij te beschermen"

De Zwolse Emin zou beschoten zijn in verband met een vete in de drugsscene (Foto: RTV Oost)

De Zwollenaar die in oktober 2019 voor zijn huis in de wijk Holtenbroek werd beschoten vindt dat hij door de overheid onvoldoende is beschermd. De politie wist dat hij op een dodenlijst stond, maar deed niets om hem en z'n gezin te beveiligen. Volgens zijn advocaat is het daarom volslagen logisch dat de Zwollenaar zelf een wapen aanschafte, waarmee hij heeft teruggeschoten bij een aanslag op zijn leven.

De Zwollenaar, Emin genaamd, is volgens justitie kopstuk van een drugsbende met de naam 'Omar'. De groep heeft het al geruime tijd aan de stok met een concurrerende groep drugsdealers, genaamd 'Ali'. Ze voeren strijd om de macht op de regionale drugsmarkt. Die vete heeft zich geuit in verschillende moordaanslagen, waaronder die op Emin.

Overheid schiet tekort

Door de recherche was Emin al gewaarschuwd dat de opponenten het op zijn leven hadden voorzien. "En toch hebben ze hem niet beschermd", zegt zijn advocaat Maarsingh. "De overheid is tekort geschoten." Vandaag boog de rechtbank zich over het dertig centimeter dikke dossier, want nadat Emin beschoten was, heeft hij teruggeschoten.

Haantjesgedrag

Emin, gekleed in een opvallende Carlo Colucci-trui, ontkent dat de aanslag op zijn leven iets te maken had met drugshandel. "Twee van mijn vrienden zijn in 2016 beschoten door de groep 'Ali'. Ik ben voor mijn vrienden opgekomen en heb die gasten geklapt. Sindsdien is er ruzie. Het is alleen maar haantjesgedrag. Ik ben geen drugsbaas, zoals het OM stelt. Ik heb een regulier koeriersbedrijf."

Drugshandel door koeriersbedrijf

Zijn uitspraken worden weerlegd door het OM. Die zegt over meerdere chats en afgeluisterde telefoongesprekken te beschikken, waaruit blijkt dat Emin wel degelijk in de drugshandel zat. "Sterker nog", zegt de openbaar aanklager. "Emin zette zelfs zijn werknemers van het koeriersbedrijf in als drugsdealers. Vanuit de busjes van het bedrijf werd drugs verkocht." De werknemers hebben daarover een boekje opengedaan bij de recherche. Emin's advocaat zegt daarover: "Die busjes zijn in de afgelopen maanden wel tien keer door de politie staande gehouden en doorzocht, maar er is geen grammetje drugs gevonden."

Het is allemaal haantjesgedrag Verdachte onderwereldoorlog Zwolle

Zelfverdediging

Terug naar de nacht van de liquidatiepoging. Emin zat in het busje te chillen met een kameraad. Ze rookten een joint. Plotseling rijdt er langzaam een rode Renault Clio langszij. Vanuit het geopende raam wordt een schot gelost en Emin wordt geraakt. "Samen met mijn kameraad ben ik uit de auto gedoken. Ik wilde naar mijn huis rennen, maar zag dat de Clio een eindje verderop stopte en dat de achteruitrijlichten aangingen. Ik was bang dat ze terugkwamen om de klus af te maken. Toen heb ik mijn wapen gepakt en geschoten." Volgens zijn advocaat een puur geval van zelfverdediging.

Strafeis

Er zijn zeker meerdere kogels afgevuurd op de Clio. Die ging er vervolgens met piepende banden vandoor. Volgens de officier van justitie is Emin, nadat hij beschoten was, achter de Clio aangerend. "Dat hoefde hij niet te doen, het gevaar was immers al geweken. Toch heeft hij zeker negen kogels afgevuurd." Tegen Emin is 4,5 jaar gevangenisstraf geëist.

Die strafeis kreeg hij niet alleen te horen vanwege het terugschieten bij de liquidatiepoging op hem. Emin wordt ook verdacht van georganiseerde drugshandel. Samen met de twee Turkse broers die beschoten zijn in 2016, zou hij de Omar-drugslijn leiden. Tegen beide Turkse broers werd daar 20 maanden gevangenisstraf voor geëist. "Verschillende gebruikers hebben de verdachten herkend", zegt de openbaar aanklager. "Ze zouden al jaren bij de verdachten drugs hebben gekocht. Daarnaast zijn er ook telefoongegevens die er op wijzen dat ze al langere tijd in de drugshandel zaten."

Ik zie het verschil niet tussen zes Turkse mannen met baarden Advocaten Turkse broers

Raketjes en Scarface

Maar hun advocaten zeggen dat de broers niet in georganiseerd verband werkten. Ze erkennen dat de broers drugs hebben gedeald, maar wel apart van elkaar. "Dat blijkt ook wel uit de gevonden sporen", zeggen hun advocaten. "Bij de ene broer werden envelopjes drugs gevonden met een icoontje van een raket en bij de ander met een afbeelding van de film Scarface." Daarnaast zeggen ze dat de periode een stuk korter is dan dat justitie wil doen geloven. "Het was maar een paar maanden." En één van de broers had tijdens die periode ook nog corona, zegt hij. "Ik was drie of vier weken thuis en heb toen geen drugs verkocht."

Tenslotte zegt de verdediging dat drugsgebruikers dealers nog wel eens met elkaar verwisselen. "In dit dossier staan wel zes Turkse mannen met baarden. Ik kan het verschil tussen hen niet altijd even goed zien."

De rechtbank velt over twee weken vonnis.