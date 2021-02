Ervaren verslaggever/redacteur gezocht

Wie wij zijn

De lokale omroepen, de regionale omroepen en de NOS gaan zich een jaar lang samen inzetten om de nieuwsvoorziening in heel Nederland op lokaal niveau te versterken. Lokale journalistiek speelt een cruciale rol in het geven van betrouwbare en onafhankelijke informatie en het controleren van lokale democratie. Voor dit project zijn wij op zoek naar ruim 60 journalisten die in de regio aan de slag gaan.

Ben jij een ervaren verslaggever/redacteur geknipt voor de lokale journalistiek, lees dan verder:

Wat je gaat doen

In deze rol ga je als verslaggever/redacteur aan de slag in de regio. Dat houdt in dat je samen met collega’s van de regionale en lokale omroepen het nieuws verzorgt van een gebied dat jij het liefst al goed kent of waar je een verbinding mee hebt. Als zelfstandig verslaggever/redacteur pitch je je ideeën voor nieuwsonderwerpen, doe je je research, produceert eigen verhalen om vervolgens op pad te gaan voor interviews en het maken van reportages (video én met verhalen voor online).

Het nieuws maak je primair voor de lokale en regionale omroep waar je gestationeerd wordt, maar het kan mogelijk ook door de NOS gebruikt worden.

Wie je bent

Je bent een nieuwsgierige journalist die gelooft in het belang van lokale en regionale journalistiek en gedurende 1 jaar lokaal aan de slag gaat als verslaggever/redacteur.

Je voelt je verbonden met de lokale cultuur, politieke thema’s en speerpunten in het gebied waarvoor je solliciteert. Je hebt daartoe een relevant netwerk of bent in staat deze op korte termijn op te bouwen en je bent bereid in de avonden of in het weekend te werken, nieuws is er immers 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Je hebt alles in huis om de nieuwsvoorziening op lokaal en regionaal niveau te versterken: een neus voor nieuws, je weet je vast te bijten in onderwerpen en deze te vertalen in (online) reportages.

Jouw nieuwsverhalen over mensen, organisaties en de lokale overheid zijn origineel in opzet, verfrissend in taal en verrassend door de invalshoek die je kiest. Ze raken de maatschappelijke discussie en zijn altijd actueel, regionaal of landelijk. Je zoekt verdieping en geeft duiding waar dat nodig is. Je bent vertrouwd met camjo of mojo en je kunt multimediaal denken en werken.



