Deskundigen in rechtbank gehoord over geestelijke toestand Ruinerwold-vader

De boerderij in het Drentse Ruinerwold (Foto: Persbureau Meter)

De rechtbank in Assen laat vandaag in de zaak die draait om het opzienbarende boerderijgezin uit Ruinerwold vier deskundigen aan het woord over hoofdverdachte Gerrit Jan van D. De vier hebben allemaal meegewerkt aan onderzoek naar de geestelijke toestand van de 68-jarige Ruinerwold-vader.

Volgens advocaat Robert Snorn, die Van D. bijstaat, kan zijn cliënt niet worden berecht. Ruim vier jaar geleden werd de vader, die tien jaar lang met zijn zes jongste kinderen afgezonderd leefde in een boerderij in Ruinerwold en zijn eigen geloof predikte, getroffen door een hersenbloeding. Hij heeft daar blijvende hersenschade aan overgehouden en lijdt aan afasie.

Ja zeggen en nee schudden

Volgens Snorn kan Van D. alleen nog ja zeggen en nee schudden, waardoor communiceren met hem erg moeilijk is. Daarnaast blijkt uit psychiatrisch onderzoek dat hij tijdens gesprekken veel dingen niet begrijpt, benadrukte de advocaat tijdens de vorige tussentijdse zitting bij de rechtbank eind oktober.

Snorn pleit daarom voor het stopzetten van de strafzaak. Dat kan als duidelijk is dat iemand door zijn psychische toestand niet in staat is zichzelf te verdedigen. "Ik kan juridisch van alles vertellen over de feiten, maar ze zullen inhoudelijk nooit met hem kunnen worden besproken", zei hij tijdens de vorige zitting.

Hij baseerde zich op de onderzoeksrapporten van een psycholoog en psychiater van het Pieter BaanCentrum, een logopedist en een klinisch neuropsycholoog.

Vragen stellen

De officieren van justitie vonden die conclusie te vroeg. Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek dat de vier hebben gedaan, hebben zij nog allerlei vragen. Daarom bepaalde de rechtbank dat er een zitting moest komen waarop de deskundigen over hun onderzoeken worden gehoord. Dat gebeurt vanaf tien uur vanochtend.

Van D. wordt verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zijn jongste zes kinderen op de boerderij in Ruinerwold, inmiddels allemaal meerderjarig. De zes zijn nooit naar school geweest en waren niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hij wordt er daarnaast van verdacht dat hij al zijn negen kinderen, ook de drie oudsten, in de periode voor Ruinerwold van hun vrijheid heeft beroofd in onder meer Meppel, Hasselt en Zwartsluis. Ook wordt hij verdacht van seksueel misbruik van zijn oudste zoon en dochter.

Op bezoek bij Van D.

De drie rechters die over de zaak moeten oordelen, hebben Van D. vorige maand twee keer kort bezocht in het detentiecentrum Schiphol, waar de Ruinerwold-vader vastzit. Zij wilden, voor de zitting met de deskundigen, ook zelf een indruk krijgen van de toestand van de man.

Voor de zitting van vandaag heeft de rechtbank de hele dag uitgetrokken. Van D. is er zelf wederom niet bij. Volgende week donderdag krijgen de officieren van justitie het woord. Zij moeten dan zeggen of ze de strafzaak tegen Van D. willen doorzetten of niet.

Ook Snorn mag dan opnieuw zijn zegje doen. Begin maart hakt de rechtbank de knoop door.

Klusjesman

De zaak tegen medeverdachte Josef B., de Oostenrijkse klusjesman van het gezin, ligt momenteel stil in afwachting van wat er met Van D. gaat gebeuren. De 59-jarige Oostenrijker is eind oktober vrijgelaten in afwachting van het proces.