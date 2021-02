Go Ahead Eagles traint op veld van Heracles Almelo

De voetballers van Go Ahead Eagles trainen vanaf vandaag op het kunstgrasveld van Heracles Almelo. Door de sneeuw en de vorst is het voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen onmogelijk om gebruik te maken van het eigen veld.

Go Ahead Eagles is tot en met vrijdag welkom in Erve Asito, het stadion van Heracles. De Deventer club heeft ook overwogen om uit te wijken naar regionale kunstgrasvelden, maar deze zijn niet ijsvrij.

Telstar-thuis

Dan is er nog het vraagstuk Telstar-thuis. Die wedstrijd staat gepland voor komende zaterdag om 16.30 uur, maar vanwege de sneeuw en strenge vorst is het nog maar de vraag of dit duel doorgang zal vinden. "Dat is nu moeilijk in te schatten", laat een woordvoerder van Go Ahead Eagles desgevraagd weten.