Dalfsen is het populairste treinstation van Overijssel

Het centraal station van Dalfsen is het populairste station van Overijssel bij treinreizigers. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2020, een onafhankelijk onderzoek door I&O research in opdracht van ProRail en NS.

Aan bijna 70.000 reizigers werd gevraagd wat zij van het station bij hun in de buurt vonden. Ruim 79 procent van de reizigers was positief en gaf een 7 of hoger, tegenover 77% in 2019. In 2015 was dit nog 67%.

Overijssel

In Overijssel blijft station Dalfsen onverminderd populair bij reizigers. Het is opnieuw het best gewaardeerde station van de provincie. Dat heeft volgens stationsmanager Peter Ananias vooral te maken met de monumentale staat van het stationsgebouw en de de schone omgeving. "Dat maakt Dalfsen een geliefd station onder reizigers die in de buurt wonen of komen wandelen."

Toch komt Dalfsen in de cijfers over 2020 iets minder goed uit de bus dan een jaar eerder. Scoorde het station in 2019 nog een 7 of hoger bij 92 procent van de reizigers, vorig jaar was dat nog zo bij 90 procent van de reizigers.

Verbouwing

Station Zwolle krijgt, net als vorig jaar, van 86% van de reizigers een 7 of hoger. ”De tunnel wordt door reizigers erg gewaardeerd omdat het zorgt voor overzicht", zegt stationsmanager Gertrud Kuis. "Het station is natuurlijk al een tijd in verbouwing, maar daar hebben reizigers gelukkig weinig last van."

Station Steenwijk is het minst gewaardeerde station waar slechts 49% van de reizigers het station een 7 of hoger geven.