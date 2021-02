Schaatsen in Dwarsgracht kan al makkelijk: "Morgen kunnen er wel 200 man op"

Het ziet er overweldigend uit: drie schaatsers die over het dichtgevroren water schaatsen in Nationaal Park Weerribben-Wieden, gefilmd vanuit de lucht. En dat prachtige geluid erbij: het gekras van de ijzers over het ijs.

Het is al mooi dik

En het gaat prima, vinden ze. "Het ijs is best, al mooi dik." Ze waren ook al een stukje tegengekomen waar het ijs nog wat 'golfde' maar over het algemeen is het mooi schaatsen vandaag in de buitenlucht.

Schaatsen in Dwarsgracht (Foto: Wilbert Bijzitter)

"Iedereen kan er op, het is best de moeite om even naar Dwarsgracht te komen", zegt één van de schaatsers. Hoewel het ijs dik genoeg lijkt, doen nog niet heel veel schaatsers dat. Om de coronaregels hoeven ze het wat de drie schaatsers die vanmorgen op het ijs zijn niet te laten.

Er is zat ruimte

"Het kan best coronaproof, de bruggetjes zijn breed genoeg", aldus één van de schaatsers. Ze hebben er al een heel stuk op zitten. Zo zijn ze onder meer op het Giethoornse Meer geweest en in Jonen. "We hebben al een mooi rondje gemaakt."

En het ijs kan het allemaal prima hebben. "Ik denk dat je er wel met tweehonderd man op kan en bij het Giethoornse meer makkelijk", schat één van hen het in. "En morgen makkelijk", vult het een ander aan. "Er is zat ruimte."