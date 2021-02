Milieuorganisatie verliest rechtszaak over herbouw varkensfokkerij Agelo

Varkensfokkerij Lansink in Agelo mag twee nieuwe stallen bouwen aan de Oppersveldweg. De Raad van State gaf daarvoor vandaag goedkeuring. Milieuorganisatie MOB bestreed de vergunning en het aangepaste bestemmingsplan voor de herbouw, maar ving bot bij de Raad. De herbouw is nodig, omdat in 2017 de varkensstallen van Lansink door brand zijn verwoest.

De milieuorganisatie stapte naar de Raad, omdat de gemeente Dinkelland bij het verlenen van de vergunning geen rekening had gehouden met de nabijgelegen hondendressuurvereniging. Het verenigingsgebouw is volgens de organisatie een ‘geurgevoelig object’. De berekende geurbelasting door de varkensfokkerij is daar zeer hoog. Daardoor zou de herbouw van de stallen niet mogelijk zijn.

Maar de Raad oordeelt dat een gebouw alleen een geurgevoelig object is als daar sprake is van een langdurige blootstelling van personen aan stank. Dat is volgens de Raad niet het geval bij het verenigingsgebouw. Het is niet fulltime in gebruik.

Slecht rendement luchtwassers

Verder vindt de Raad het niet nodig om een extra voorschrift in de vergunning van de varkensfokkerij op te nemen over geurbeheersing. MOB had daarom gevraagd. De milieuorganisatie wees op een onderzoek van de Universiteit Wageningen waaruit bleek dat luchtwassers veel minder goed stank zuiveren dan ze beloven te doen.

Volgens de Raad is die wetenschap intussen gebruikt om de regeling voor geurhinder en veehouderij aan te passen. Voortaan wordt uitgegaan van minder goed werkende luchtwassers. Dat is ook gebeurd bij de varkensfokkerij van Lansink. Desondanks blijft de berekende stankhinder bij de varkensfokkerij binnen de geldende normen.

Voldoende kennis

Een voorgeschreven meting van het rendement van de luchtwassers bij Lansink vindt de Raad ook niet nodig. Er is volgens de Raad al voldoende kennis over de luchtwassers en het stalsysteem dat de varkensfokkerij gebruikt. Een specifieke meting van het rendement van de luchtwassers bij Lansink zal geen nieuwe informatie opleveren, aldus de Raad.