Crystal meth-lab Vroomshoop: verdachten blijven langer vast

Zoals gemeld moesten de verdachten in deze zaak zich gistermiddag een eerste keer in het openbaar voor de rechter verantwoorden.

Meerdere advocaten vroegen daarbij de rechtbank om hun cliënt op vrije voeten te stellen in afwachting van het strafproces. De openbare aanklager verzette zich hiertegen, onder meer met het oog op het vluchtgevaar. Meerdere verdachten zijn namelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Achter de tralies

De rechter heeft bepaald dat de mannen achter de tralies blijven, zo maakte de rechtbank vandaag bekend. Van sportschoolhouder Harry A. was eerder al bekend dat hij langer vast zou blijven zitten. Zijn echtgenote werd eerder als enige verdachte in deze zaak op vrije voeten gesteld, onder meer om voor haar minderjarige dochter te kunnen zorgen.

Dna-onderzoek

Tijdens de zogenoemde pro-formazitting bleek onder meer dat aanvullend dna-onderzoek op de gasmaskers en handschoenen, die in het lab werden teruggevonden, meer duidelijkheid moeten verschaffen over de betrokkenheid van de verdachten in deze zaak. Zelf doen de verdachten namelijk het zwijgen ertoe of ontkennen in alle toonaarden.

Trieste primeur

De vondst van een crystal meth-lab in Vroomshoop in november betekende een trieste primeur voor Twente. Het was namelijk voor het eerst dat een productielocatie voor deze gevreesde drug in deze regio opdook. Zoals RTV Oost meldde, zat het lab verstopt achter een antieke kast.