Willy (93) uit Haaksbergen in zonnetje gezet door voetbalclub HSC'21: al 80 jaar een groen-wit hart

Hij telt intussen 93 lentes, maar Willy Molenkamp uit Haaksbergen volgt de verrichtingen van zijn cluppie nog altijd op de voet. Recent werd hij in het zonnetje gezet omdat hij maar liefst tachtig jaar lid is van de club.

Hij beseft dat zijn tachtigjarig jubileum bepaald niet alledaags is. Zeker omdat je destijds een bepaalde leeftijd moest hebben om lid te kunnen worden van een voetbalclub. "Tegenwoordig mag dat geloof ik al vanaf je geboorte. Maar destijds kon dat pas vanaf je twaalfde."

Juniorenkampioen

Zijn hele jeugd bleef Molenkamp voetballen. De roestvrijstalen plaquette, die hij recent kreeg uit handen van voorzitter Michel Wentink, herinnert daaraan. In de oorlogsjaren 1942-1943 werden Molenkamp en zijn teamgenoten namelijk juniorenkampioen.

Maar of hij een goede voetballer was? "Nee!", klinkt het resoluut. "Ik was helemaal geen uitblinker. Dat we kampioen zijn geworden? Ach, ik zat in een goed elftal en dan loopt alles net ietsje beter."

Liefde van leven

Na de Tweede Wereldoorlog vertrok hij als militair naar Nederlands-Indië, waar hij drie jaar lang verbleef. Bij terugkeer trof hij Tiny, de liefde van zijn leven. Van voetballen kwam het toen niet meer. Al maakte Molenkamp zich als schoolconciërge vooral verdienstelijk bij het stencilen van het clubblad en het programmaboekje rond de thuiswedstrijden.

Opmars

De indrukwekkende opmars van de groen-witten maakte hij vanaf de zijlijn mee. Als regelmatig bezoeker van het sportpark Scholtenhagen. De club klom de afgelopen decennia op van de vierde klasse naar de hoofdklasse en inmiddels zelfs de derde divisie.

De Haaksbergenaar is de club al die jaren op de voet blijven volgen. Tot op de dag van vandaag. Vooral via traditionele media als krant en radio. "Ik heb wel een laptop hoor, maar die gebruik ik voornamelijk voor het spelen van spelletjes", aldus Molenkamp, die in het lokale zorgcomplex Het Saalmerink woont.

Zelf heeft hij geen kinderen aan wie hij later de plaquette kan nalaten. Wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren? Daar heeft Molenkamp nog niet echt over nagedacht. Al heeft een van zijn drie mantelzorgers daar wel een idee. Haar kleinzoon voetbalt namelijk bij HSC. "Het zou mooi zijn als de plaquette daar uiteindelijk terechtkomt."