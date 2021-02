Is het nog te vroeg om te schaatsen op natuurijs? "Het ijs is op sommige plekken heel slecht"

Het ijs in onze provincie is slechts een paar centimeter dik, maar voor fanatiekelingen is dat genoeg om de ijzers onder te binden. Zonder gevaar is dat alleen niet, waarschuwt ijsmeester Roelof Groen. "Dit is sneeuwijs. Normaal gesproken hoor je het kraken als het ijs het begeeft, maar dat hoor je nu niet. Je staat dus zomaar op de bodem, als je al geluk hebt dat je er kan staan."

En hij is niet de enige die hier zo over denkt. IJsclub Dwarsgracht plaatste een video op Facebook waarin één van haar leden door het ijs zakt. "Wees gewaarschuwd. Het ijs is zeer onbetrouwbaar", schrijft de club bij de video.

Sneeuwijs

Zes centimeter: zo dik is het ijs nu in de Kop van Overijssel. "Wat betreft dikte begint het erop te lijken", concludeert Groen. "Als dit zo doorgaat is het tegen het weekend dik genoeg om te gaan schaatsen en dat is waar we op zaten te wachten."

Maar de kwaliteit van het ijs laat wel te wensen over. "Het ijs is op sommige plekken heel slecht. Het is echt gevaarlijk om daar te gaan schaatsen", waarschuwt de ijsmeester. "Het is hobbel en bobbel, dus het is slecht begaanbaar. Daar moeten eerst heel veel anderen overheen zijn geschaatst."

Maar het meeste zorgen, maakt Groen zich over de manier waarop dit ijs is opgebouwd. "Normaal heb je taai ijs. Als je daar doorheen zakt, zegt het ijs 'krak'. Maar dit is sneeuwijs. Als je daar doorheen gaat, hoor je niks kraken. Je staat zomaar op de bodem, als je al geluk hebt dat je er kan staan."

Eigen risico

De ijsmeester, eveneens voorzitter van de Overijsselse Merentocht, wil dan ook nog wat meegeven aan alle schaatsliefhebbers: "De mensen die dit weekend naar Giethoorn komen, en dat zullen er duizenden zijn ben ik bang, moeten zich wel realiseren dat ze op eigen risico schaatsen. Er zijn geen banen en geen routes. Het ijs kan op sommige plekken heel slecht zijn."

