Wat vind jij: Moet je vanaf iedere plaats in de provincie 112 kunnen bereiken?

Wist je dat de telefoniedekking om 112 te bellen in onze provincie rond de negentig procent ligt? Dat betekent dat je in tien procent van onze provincie niet het bereik hebt om het alarmnummer te bellen. Moet dat anders? Stem op onze stelling en reageer!

Op elf februari (11/2) is het de Europese 112-dag. Op die dag vragen organisaties aandacht voor de bekendheid van het noodnummer. Sinds 2008 is het nummer in heel Europa beschikbaar voor de vaste en mobiele netwerken. Het bereik is echter nog niet optimaal. Ook in delen van Overijssel is het niet mogelijk om 112 te bereiken.

Dekking moet beter

In 2014 eisten de burgemeesters van Hardenberg en Dinkelland een betere dekking van het netwerk om de bereikbaarheid van het noodnummer te verbeteren. Toenmalig Commissaris van de Koning Ank Bijleveld pleitte daarom voor een dekking van honderd procent voor het alarmnummer in Nederland.

Echter, volgens KPN was dat niet realistisch. Er kunnen immers niet overal zendmasten worden geplaatst. Ook bestaat er weerstand tegen het plaatsen van zendmasten op bepaalde plekken. Denk bijvoorbeeld aan natuurgebieden.

Nog steeds niet honderd procent

De noodkreten van de bewindspersonen leidden wel tot een hoorzitting in de Tweede Kamer en in sommige regio's zelfs tot oplossingen van het probleem. Toch blijkt nog steeds dat regio's last hebben van bereikbaarheidsproblemen. De dekking ligt wel rond de negentig procent, maar de honderd procent is nog niet gehaald.

