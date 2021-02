Click en collect in Borne: alleen bij de Action staan geregeld klanten voor de winkel

"Ik zat er echt op te wachten totdat ze weer open gingen", vertelt een man die met drie bigshoppers van de discountwinkel naar zijn auto loopt. "Het zijn allemaal spullen voor in mijn nieuwe huis. Bakjes, klein keukengerei, glazen, eigenlijk van alles."

"Dingen die we gemist hebben"

Het click en collect-concept vindt hij ideaal. "Je kunt makkelijk even online rondsnuffelen. Het is niet het hele assortiment maar je kunt er prima mee uit de voeten."

De vrouw die na hem in de deuropening van de winkel staat wil eigenlijk een sneeuwschuiver kopen. "Maar die waren al uitverkocht. Ik heb nu spulletjes voor de hond besteld, reflecterende lampjes en andere dingen die we gemist hebben. Dit is dan toch wel een oplossing."

Tekst gaat verder onder de video

Bedrijfsleider Marinka Welling van het filiaal in Borne ziet dat het vandaag goed doorloopt. "We hebben veel bestellingen dus we mogen niet klagen, zeker niet met dit weer." Maakt dit click en collect-concept dan toch iets goed? "Jawel, zeker wel", zegt ze met een lichte aarzeling. "Maar uiteraard willen we het liefst helemaal open."

Wibra nog rustig

Schuin tegenover de Action staat ook al een tafeltje buiten bij het filiaal van Wibra. Daar is het deze woensdagmiddag rustig. "Mensen moeten het allemaal nog even weten", zegt filiaalmanager Linda Talens. "Ik verwacht dat het wel drukker gaat worden."

De klanten die ze vandaag mocht verwelkomen reageren opgelucht dat ze weer open zijn, aldus Talens. "Ze zijn blij dat ze weer wat kunnen. Wij ook, en dat we toch eindelijk weer contact hebben met onze klanten."

Wat hebben die klanten bij de Wibra vooral gemist? "Nou, ik had verwacht het schoonmaakmiddel Dasty", lacht Talens. "Maar dat valt me tot nu toe nog mee. Ze willen nu vooral handschoenen. Het is koud hè?"