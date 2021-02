Crowdfundingsactie gestart voor gehandicapt hondje Maan: "We willen haar een kans geven"

Mieke uit Glanerbrug kon in december haar geluk niet op: ze haalde bordercollie Maan in huis. Ze wist dat het dier doof en aan één oog blind was, maar wilde het dier een kans geven. Maar door een verzekeringskwestie draait ze nu zelf op voor de ziektekosten. "Daarom vraag ik, hoe moeilijk ik dat ook vind, hulp aan jullie."

Het is ongeveer vijftien weken geleden dat bij een vriendin van Mieke een nestje bordercollies werd geboren. Maan had een witte vacht. "Dat betekent vaak dat er iets mis is", legt Mieke uit. Maar dat weerhield haar er niet van om voor het dier te gaan zorgen.

Maan bleek doof en aan één oog blind, maar al snel kwamen er meer problemen. "Ze heeft al drie keer blaasontsteking gehad. Ze kreeg er meerdere keren antibiotica voor, maar het blijft aan de gang. Het moet nu uitgezocht worden waar dat vandaan komt."

Verzekering

Ze sloot een verzekering af voor haar hond, maar nu blijkt dat Mieke niks vergoed krijgt. "Sommige verzekeringen hebben een wachttijd van dertig dagen. Dat houdt in dat als jouw pup iets krijgt in die eerste dertig dagen dat je hem hebt, het in de rest van hun leven niet meer verzekerd is."

Maan is vanaf haar geboorte doof, half blind en kreeg binnen die termijn de eerste blaasontsteking. En dus draait Meike zelf voor de kosten op, maar dat kan ze helemaal niet betalen. "Ik heb al 300 euro uitgegeven in korte tijd en ik heb een uitkering."

Goed leven

En dus is Mieke ten einde raad. "Maan is afhankelijk van ons, want ze kan niet alles. Mijn man kwam met het idee om een crowdfundingsactie te starten. Ik vind namelijk dat dit soort hondjes - doof, blind of gehandicapt - ook een goed leven verdienen.

Ze hoopt 750 euro bij elkaar te krijgen voor onderzoekskosten.