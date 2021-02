Overijsselse schaatsers stomen zich klaar voor marathon: "Daar ligt nu het beste ijs"

"We wachten nog op het definitieve bericht, maar volgens mij moet het wel mogelijk zijn", zegt Luuk Loohuis, die vandaag te gast was bij RTV Oost. "Ik krijg vanuit heel het land berichten over de status van het ijs. Momenteel schijnen de Loosdrechtse Plassen het beste ijs te hebben. Dus ik hoop dat we daar een NK kunnen rijden."

Elfstedentocht

De 26-jarige schaatser uit Haaksbergen leeft al sinds zijn zestiende voor het marathonschaatsen. En daarmee dus ook voor een wedstrijd die maar eens in de zoveel tijd voorkomt: de Elfstedentocht. "Dat is best wel lastig. We fietsen 'm in de zomer om een beetje het gevoel te krijgen", zegt Loohuis over De Tocht der Tochten.

Een Elfstedentocht of niet, voor nu is zijn vizier gericht op het NK marathon. "We moeten waarschijnlijk vrijdag of zaterdag in 'de bubbel'. Maar dat horen we nog", aldus Loohuis, die zijn doelen helder voor ogen heeft. "Als ik 'm zou kunnen uitrijden en iets voor mijn ploeggenoten kan betekenen, is dat al heel mooi."

Gary Hekman

Gary Hekman uit Kampen kwam vandaag niet op het ijs. De nationaal kampioen marathonschaatsen zit met zijn team AB Vakwerk al in ‘een bubbel’ in een hotel in Zwolle en trainde in tegenstelling tot Loohuis vandaag nog op de fiets.

Jansman hoopt op wildcard

Kars Jansman uit Hellendoorn moet hopen op een ticket. Ondanks dat de langebaanschaatser van Jumbo-Visma misschien wel tot een topklassering in staat moet worden geacht, is hij niet langer een A-rijder bij de marathonschaatsers.

“Ik moet hopen op een wildcard, maar we zijn druk bezig. Maar er zijn meer schaatsers. Zo wil mijn teamgenoot Sven Kramer ook een ticket. Maar ik zorg gewoon dat ik er klaar voor ben”, zegt de man die ooit als tweede eindigde tijdens een Grand Prix-wedstrijd op het open water in Luleå in Zweden.

Nog geen ijskoorts bij Adegeest

Bij de dames is Loes Adegeest uit Deventer nog wat terughoudend. “De ijskoorts is bij mij nog niet echt aanwezig moet ik zeggen. “Sinds er een streep door de marathonwedstrijden ging ben ik mij gaan richten op Zwift (fietsen) en daarin zitten we nu net toevallig in een drukke periode. Maar als het echt mogelijk door kan gaan, ga ik uiteraard wel kijken wat er mogelijk is.”