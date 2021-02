'Lafbek', 'sukkels' en 'nep-Statenleden': verhardt de provinciale politiek?

De verharde omgangsvormen in de provinciale politiek waren voor CDA-fractievoorzitter Bouwien Rutten anderhalve week geleden zelfs reden om te stoppen als Statenlid.

Gisteren, tijdens de eerste vergadering sinds het vertrek van Rutten, spraken Statenleden elkaar opnieuw aan over de toon- en het woordgebruik. "Hou eens een keer op met het persoonlijk beledigen", riep Luuk Folkerts (PvdD) op, na reacties van twee Statenleden richting PvdA'er Peter Hermans.

Hermans werd toegebeten dat hij met zijn opvattingen 'niet van deze wereld' was, en 'misschien beter een communistische partij kan beginnen'.

Sulletje van de klas

Een van de politici die daarbij door Folkerts indirect werd aangesproken, was PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer. En later in de vergadering kreeg Veltmeijer ook via chat nog rechtstreeks opmerkingen over zijn woordgebruik. "Ik kreeg de vraag of ik ook op een normale manier kan debatteren", zegt hij.

De aanleiding? "Ik vroeg aan gedeputeerde Eddy van Hijum of hij zich niet het sulletje van de klas voelde. Nou, als dat al niet meer mag..." Veltmeijer vindt dat zijn collega-Statenleden lange tenen hebben: "Door corona hebben veel mensen een erg kort lontje."

Dat je niet meer alles zegt, uit angst over wat er op sociale media over je geroepen wordt. Dat ondermijnt de democratie. Wybren Bakker

Democratie ondermijnd?

Maar volgens D66-fractievoorzitter Wybren Bakker is er meer aan de hand. De harde woorden en persoonlijke beledigingen leiden ertoe dat Statenleden niet meer alles durven zeggen, stelt hij. "Er kan een remmend effect door ontstaan, in wat je inbrengt. Dat je niet meer alles zegt, omdat je bang bent wat er op sociale media over je geroepen wordt. Dat ondermijnt de democratie."

Bakker roept daarom vandaag in een open brief zijn collega-Statenleden op om 'een beetje meer lief' voor elkaar te zijn. Ook Jan Westert van de ChristenUnie worstelt met de verharde onderlinge omgangsvormen. "Er wordt voortdurend de indruk gewekt dat Statenleden maar wat zitten te doen, en de gedeputeerden altijd de hand boven het hoofd zitten te houden... Dat zijn gifdruppels voor de democratie."

Politieke spelletjes

Veltmeijer vindt dat er sprake is van een heel ander probleem. Zo hekelt hij zijn collega-Statenleden omdat ze niet in debat wilden over een nieuw rapport over wat er misging rond kanaal Almelo-De Haandrik. Ook blokkeerden ze een debat over de problemen met de elektrische bussen van Keolis. Andere politieke partijen houden de boot af, omdat ze een debat bijvoorbeeld nog niet nodig vinden... Maar daar kan Veltmeijer niets mee: "Wij maken zelf wel uit wat de juiste weg is."

Je kunt geen oppositie voeren, omdat ze alles dichtgooien. Dat frustreert enorm. Erik Veltmeijer

"Wij vertegenwoordigen de gewone man, en doen niet aan partijpolitieke spelletjes. Dat rapport verdween eerst in een la, omdat het niet tot nieuwe inzichten zou leiden. Maar nu wij zelf iets organiseren, hebben ze de opsteller van het rapport opeens tóch uitgenodigd. Je kunt geen oppositie voeren, omdat ze alles dichtgooien. Dat frustreert enorm."

Erik Veltmeijer en Wybren Bakker gaan na het nieuws van 18.00 uur met elkaar in gesprek in het radioprogramma Afslag Oost.