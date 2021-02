Walter Dias Nzasi verruilt Excelsior'31 voor HZVV

"Helaas heb ik vanwege de coronastop weinig wedstrijden kunnen spelen voor Excelsior’31. Het is dan ook niet gegaan zoals ik vooraf gehoopt had. Toch ben ik Excelsior’31 dankbaar voor de kans die ze mij hebben gegeven om in de Derde Divisie te mogen spelen. Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn korte tijd in Rijssen", zegt Dias Nzasi, die in het verleden ook voor HHC Hardenberg speelde.

Dias Nzasi is blij met zijn nieuwe avontuur bij HZVV. "Voor mijn ontwikkeling is dit de beste keuze. Ik wil veel spelen in een eerste elftal en belangrijk zijn met doelpunten en assists. Ik ga dan ook vol voor mijn kans in Hoogeveen", besluit hij.