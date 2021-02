Het vriest dat het kraakt, maar het buitenzwembad in Zwartsluis gaat open

Het is op z’n minst een bijzonder gezicht: een zwembad dat het dak opent terwijl het buiten vriest. Toch is het voor zwembad De Kragge in Zwartsluis de enige optie om open te kunnen.

Het bad is al wekenlang noodgedwongen dicht. “Maar het is volgens de regels wel toegestaan om buiten te zwemmen", zegt zwembadmanager Raymond Spijkerman. "We zagen dat in Amsterdam een buitenbad open was. En aangezien wij het dak open kunnen schuiven, hebben wij dus ook alles in werking gezet om zwemmers te verwelkomen."

Het is geen kwestie van een druk op de knop, open met dat dak en zwemmen maar. “Het vraagt enorm veel voorbereiding. We hebben onder meer een heel plan moeten indienen bij de gemeente, looproutes moeten instellen en een reserveringssysteem in de benen geholpen."

Enige in de regio

Maar het is gelukt, morgenochtend kan het bad open. Spijkerman: "We hebben buiten kleedruimtes gecreëerd en mensen kunnen na reservering een uur komen zwemmen. Ik verwacht wel dat het veel bezoekers trekt, we zijn het enige zwembad in de regio dat open is."

Het bad is niet alleen open voor recreatiezwemmers. Ook de zwemvereniging kan 's avonds weer gewoon komen trainen. Volgens Spijkerman valt het nog redelijk mee met de stookkosten: “Natuurlijk vallen die nu hoger uit. Maar 's nachts zit het dak dicht en gaat er een zeil overheen. We zijn al lang blij dat we open kunnen".