Prachtig winterweer: "De zon doet goede zaken vandaag"

Vooral in het oosten van de provincie was het een koude nacht. "Daar was het behoorlijk helder, maar in het westen en noorden van de provincie waren nog een paar wolken"

De heldere nacht heeft er voor gezorgd dat de ijsvloeren vannacht in dikte zijn gegroeid. "Er trok een opklaringsgebied de regio in. Bij het weerstation in Twente werd een minimumtemperatuur van -12,2 gemeten. Daar zou best nog wel een paar tiende af kunnen gaan."

In het westen, waar meer wolken waren, werd het iets minder koud. Daar bleef het kwik hangen op -8.

'Zon heeft redelijk rol op het weertoneel'

Gisterenmorgen hadden we in de ochtend nog een paar verse sneeuwvlokken, vandaag blijft het droog. "Het is en blijft vrij helder. De zon doet goede zaken, die heeft een redelijk rol op het weertoneel."

De zon kwam vanmorgen prachtig op, bijvoorbeeld in Enschede:

Zonsopkomst aan de Noord Esmarkerrondweg in Enschede (Foto: News United / Dennis Bakker)

Later vandaag kan de wind vanuit het oosten iets toenemen. "Het wordt dan een beetje schraal." Het wordt niet warmer dan -2.

Prachtige dagen in het vooruitzicht

Ook de komende dagen blijft het nog koud. "Het hogedrukgebied boven Scandinavië blijft voorlopig op z'n plek. Dat neemt nog wat in sterkte toe. Daardoor neemt de oostelijke stroming ook toe."

"Tot en met het weekend ziet het er prachtig uit. Met een schrale oostenwind, 's nachts blijft de temperatuur onder de -10. Overdag is het een paar graden beneden het vriespunt."

Vechtpark in Hardenberg (Foto: Ina)

Stijgende temperaturen

Maar aan al het moois komt een eind. zegt Bosch. "Zondag kan het iets zachter worden. Nog wel een prachtige schaatsdag, met temperaturen misschien net iets boven het vriespunt."

Vanaf maandag komt de klad erin. "Hoe precies is nog niet helemaal duidelijk. Maar in het midden van de week gaat de temperatuur verder omhoog."