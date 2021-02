Heracles ‘angstgegner’ voor Ajax, FC Twente wil einde aan slechte reeks

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Groningen – PEC Zwolle

Met de degradatiekandidaten op afstand is het voor PEC Zwolle zaak om niet in het niemandsland van de Eredivisie te belanden. De Zwollenaren staan na drie remises dertiende en wonnen in 2021 nog maar één wedstrijd.

Maar winnen bij FC Groningen is geen vanzelfsprekendheid, dat lukte op eredivisieniveau nog maar twee keer: zowel in 2015 als in 2018 werd het 0-1. Vito van Crooy (2018) en Tomás Necid (2015) maakten toen de winnende.

De ‘nul’ houden is een groot probleem voor PEC, dat lukte al zeven wedstrijden op rij niet, alleen RKC doet het in dat opzicht nog slechter.

Aftrap: zaterdag 12.00 uur

In 2018 was er een zeldzame zege van PEC in Groningen (Foto: Orange Pictures)

Heracles – Ajax

De trip naar Almelo is Ajax de laatste jaren geenszins bevallen. De laatste drie ontmoetingen werden allemaal gewonnen door Heracles. Vorig jaar februari tekende Cyriel Dessers voor de winnende (1-0), twee jaar geleden was Mohamed Osman de maker van de enige goal en in augustus 2017 waren Paul Gladon en Brandley Kuwas (2-1) de doelpuntenmakers.

Ging er recent bij Ajax buiten het veld van alles mis, op de prestaties valt niets aan te merken. De Amsterdammers wonnen de laatste vijf competitiewedstrijden en zijn met een soevereine voorsprong koploper.

Ook met de vorm van Heracles is trouwens niets mis. Al vier duels op rij ongeslagen en de laatste drie thuiswedstrijden werden gewonnen.

Aftrap: zaterdag 18.45 uur

FC Twente bewaart slechte herinneringen aan de Gelredome: in 2018 degradeerde de club na de 5-0 nederlaag in Arnhem (Foto: ANP)

Vitesse – FC Twente

Wie of wat doorbreekt de vormcrisis bij FC Twente? De Enschedeërs wachten nu al zes duels op een zege. Scoren is het grote probleem, dat lukte al vier wedstrijden op rij niet.

Vitesse heeft dit seizoen als enige in de Eredivisie nog geen thuiswedstrijd verloren. Het is negen jaar geleden dat Twente voor het laatst won in Arnhem, 1-4: Leroy Fer, Luuk de Jong, Ola John en Nacer Chadli maakten de treffers in februari 2012.

De uitslagen van de laatste jaren voorspellen weinig goeds voor FC Twente. De laatste vier duels in het Gelredome verloor Twente allemaal met in totaal 14 tegengoals.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Go Ahead Eagles won in 2015 voor het laatst een thuiswedstrijd tegen Telstar (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – Telstar

Go Ahead Eagles is met NAC en NEC in een fel gevecht gewikkeld om de vierde plaats in de Eerste Divisie. De Deventenaren verloren na sinterklaasavond nog maar één competitiewedstrijd en willen de knappe opmars thuis tegen Telstar voortzetten. Al is 'thuis' een papieren begrip, want het duel wordt zaterdag gespeeld bij Heracles in Almelo, omdat het veld in de Adelaarshorst onbespeelbaar is.

In Deventer won Go Ahead de laatste twee duels niet van Telstar. De ontmoeting in april 2019 eindigde in 2-3 en in maart 2018 werd het 1-1.

De laatste thuiszege tegen Telstar werd meer dan zes jaar geleden bijgeschreven: 5-0. Leon de Kogel (2), Mohamed Hamdaoui, Orhan Dzepar en Kenny Teijsse mikten raak.

Aftrap: zaterdag 12.00 uur

