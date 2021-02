Rijd je door de sneeuw? Hier moet je op letten!

"Rijden in de sneeuw is eng. Dat komt omdat je minder controle hebt over de auto. Dus rustig wegrijden en indien je merkt dat je begint te spinnen, zet dan de auto in de tweede versnelling. Als je eenmaal rijdt, houd dan afstand. Veel meer dan je normaal doet. Je remweg is langer, ook als je winterbanden hebt", zegt Moorman.

Verslaggever Lotte reed een stukje met Donn door de sneeuw om het zelf te ervaren.

Goed voorbereid de weg op

"Zorg dat je ramen en lampen goed schoon zijn. Dit zorgt ervoor dat jij beter ziet, maar zelf ook beter zichtbaar bent." "De ruitenwissers ijsvrij maken en ruitenvloeistof gebruiken die vriesbestendig is." "Zorg er daarnaast voor dat je met deze temperaturen altijd een dekentje in de auto hebt liggen. En neem bij het weggaan een thermoskan heet water mee. Dan heb je altijd iets warms bij je." "Mocht je onderweg stranden, dan is een waxinelichtje in de auto ook wel handig. Als je die dan aansteekt, houd je toch wat warmte in de auto als deze niets meer doet. Daarnaast geeft het ook nog een klein beetje gezelligheid."

Tips voor tijdens het rijden

"Stuur niet abrupt. Je moet rustige bewegingen maken. De banden moeten de tijd krijgen om grip te pakken." "Ga je te hard de bocht in en rem je, dan heb je de kans dat je rechtdoor glijdt. Probeer juist niet te remmen, maar laat het gas los en stuur. Dan krijgt de auto z'n grip terug. Kijk vooral naar de richting die je op wilt." "Kun je echt niet anders en moet je een noodstop maken? Trap dan zo hard mogelijk de rem in. Blijf dan zo hard remmen als je kunt tot je stil staat. Want dan blijft het ABS (antiblokkeersysteem) het langst werken. Met ABS kun je wel gewoon blijven sturen, al is het op heel glad wegdek wel gering." "Veel auto's zijn voorwiel-aangedreven. Kom je hierbij in de slip en breekt de achterkant van de auto uit? Dan is het belangrijk om niet te remmen maar juist gas te geven. De auto trekt zich dan zelf uit de slip."

Wat als je toch vastzit?

"Ben je nog bij huis, dan lekker weer naar binnen gaan. Als je toch eenmaal vast staat in de sneeuw, moet je zeker niet te veel gas geven. Je graaft de auto alleen maar verder in."

"Probeer de banden uit te graven met een schep (dus een kinderschepje in de auto leggen) of omstanders vragen je te helpen duwen. Dat laatste is toch wel het meest effectief."