Gemeente Ommen komt met coronafonds: 'Een broodnodige bijdrage'

"Ik ga ervan uit dat we nog wel tot 1 maart gesloten blijven", vertelt Harry Burema. Burema is voorzitter van het Tinnen Figuren Museum in Ommen en zag de inkomstenstroom flink opdrogen. "Er kwamen door de coronacrisis zo’n 6.000 bezoekers minder. Een kleine rekensom laat zien dat we daardoor zo’n 30.000 euro mislopen."

Pot met geld

De gemeente Ommen wil met het coronanoodfonds ervoor zorgen dat stichtingen en verenigingen de deuren open kunnen houden en trekt daarvoor 100.000 euro uit. Volgens wethouder Ko Scheele komt deze pot met geld bovenop de bestaande subsidies van de overheid en moet dat voorlopig genoeg zijn.

Trouwe sponsoren

"We hebben vrij snel 4.000 euro vanuit het Rijk uitgekeerd gekregen", zegt Burema. Daarnaast teerde het Tinnen Figuren Museum in Ommen op giften van trouwe sponsoren. “Ruim dertig jaar kregen we een subsidie, maar in 2015 besloot de gemeenteraad in Ommen om dat stil te leggen. Dat scheelt direct zo’n 25.000 euro. Gelukkig bleven onze sponsoren ons ook tijdens de crisis steunen. Ze hadden ook kunnen zeggen: ‘Sorry, maar dit jaar even niet'."

"Door de lockdown hebben we sinds half december al geen inkomsten en daarvoor was het ook mondjesmaat. We weten natuurlijk niet precies wanneer we daadwerkelijk onze deuren weer kunnen openen. Daarnaast worden grote musea met meer geld ondersteund en zijn wij als klein museum afhankelijk hoeveel geld de gemeente voor ons vrijmaakt. Een bijdrage is broodnodig, dus dit is mooi meegenomen."