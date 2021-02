'Dark kitchen': uit New York overgewaaid concept scoort in Almelo

Robert Jan Steenhagen runt al verschillende horecaconcepten in Almelo, als het maar anders is dan een 'normaal' restaurant. In New York zag hij het idee van de dark kitchen voor het eerst. "Ik was daar voor een inspiratietour en in New York zag je ze overal."

Een dark kitchen, ook wel 'ghost restaurant' of - in normaal Nederlands - spookrestaurant genoemd, is eigenlijk niet meer dan een keuken. Het is vaak gevestigd op een bedrijventerrein en je kunt er alleen maar eten bestellen om te laten bezorgen. Dus geen afhaal- en ook niet ter plekke opeten. "Je zit dus niet op een dure locatie in een binnenstad, want je kan overal zitten. Dat is een voordeel qua kosten", aldus Steenhagen.

'Knetterdruk'

De keuken van de Foodmaster Almelo Delivery, de naam van de dark kitchen, ziet eruit als een 'normale' horecakeuken. Het zit alleen in een pand op een afgelegen bedrijventerrein in Almelo. Het is net na 17.00 uur en het is druk.

'Dark kitchen' is een trend die niet meer weg te denken is Ondernemer Robert Jan Steenhagen

Chef-kok Barry Willemse gooit friet in het vet, maar maakt ook biefstuk en carpaccio. "Dat is onze kracht, we maken voor ieder wat wils. En het is knetterdruk, niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks."

Trend die niet overwaait

Een alarm geeft aan dat er een nieuwe bestelling binnenkomt dat vervolgens te zien is op een groot computerscherm. De koks lopen met mondkapjes op door elkaar heen. Ook na corona zal de 'dark kitchen' blijven, denkt Steenhagen. "Het is een trend die niet meer weg te denken is, ook voor ons."

"We zijn eigenlijk een cateraar en we willen overal feestjes bouwen, dat kan door corona niet en dit is nu goed voor ons. Maar we blijven ermee doorgaan, want het loopt gewoon supergoed."