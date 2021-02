Enschedese kunstenaar krijgt taakstraf voor bedreigen minister De Jonge

De kunstenaar plaatste twee cartoons in de Facebookgroep 'Verzet tegen Onrecht', waarop de minister van Volksgezondheid te zien was naast een strop of met een strop om zijn nek. Onder een van de cartoons stond de tekst 'not getting any jonger'.

De Jonge kreeg de cartoons via de Unit Diplomatieke Beveiliging te zien en vond ze bedreigend.

'Amateuristische poging'

Tegenover de politierechter in Almelo zei de Enschedese kunstenaar dat hij een van de plaatjes gemaakt had. De andere cartoon noemde hij een "amateuristische poging om een Kilroy te maken."

Volgens de kunstenaar heeft iemand die zijn naam misbruikte de plaatjes online gezet. De Enschedeër gaf aan dat hij al het idee had dat iemand had ingebroken op zijn internetverbinding thuis. "Ik heb ook al contact gehad met Ziggo en die zeiden me dat er behalve mijn Apple-device alleen mijn computer gebruik maakte van het netwerk. Nou ik heb geen Apple."

'Faliekant tegen coronamaatregelen'

De 63-jarige verscheen zonder advocaat, maar met een groep medestanders bij zijn rechtszaak. De advocaat van de man trok zich voor de zitting terug als raadsman. Tegenover de rechter vertelde de kunstenaar dat hij een fel tegenstander is van de coronamaatregelen. "Ik ben faliekant tegen", zei hij.

Een van de medestanders die donderdag mee was naar de rechtbank was de man die niet alleen bekend staat als organisator van coronademonstraties, maar die gisteren zelf ook terecht had moeten staan op verdenking van onder andere opruiing. Zijn zaak ging woensdag niet door, omdat zijn advocate verhinderd was.

Volgens de Almelose rechter staat vast dat de 63-jarige de gewraakte cartoons plaatste en daardoor minister de Jonge bedreigde. Hij waarschuwde de man dat er bij een eventuele volgende keer geen taakstraf meer opgelegd kan worden. Dat komt door een regeling waarin is vastgelegd dat er maar één keer in de vijf jaar een taakstraf mag worden opgelegd.