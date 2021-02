Nachtwerkers: controle van de avondklok, maar dan gemoedelijk

En er moet natuurlijk gecontroleerd worden of iedereen zich aan deze avondklok houdt. In de gemeente Hof van Twente is beveiligingsbedrijf RJ Safety & Security ingehuurd, omdat het voor de boa's niet te doen is om zowel overdag als 's avonds te controleren. En dus gaan Diana en Bert-Jan op pad door de kou.

In alle dorpskernen waar we langskomen is het rustig: "Mensen houden zich netjes aan de regels, je ziet nog wel vlak voordat de avondklok ingaat dat veel mensen snel naar huis moeten." Zo ook twee meisjes die door Bert-Jan aangespoord worden: "Hup hup, nog een paar minuten en dan is het negen uur!"