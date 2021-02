Herstel computersystemen Hof van Twente na hack duurt nog zeker een jaar

Hackers wisten toen binnen te dringen in de systemen van de gemeente. De informatie werd onbruikbaar gemaakt voor de ambtenaren. De gemeente kreeg pas weer beschikking over de gegevens, als er 750.000 betaald zou worden aan de hackers. Dat deed de gemeente niet.

Het gevolg van die beslissing is dat de gemeente een nieuwe infrastructuur moest opbouwen. Eerst zei de gemeente dat dat een half jaar zou duren, nu duurt het zeker twee keer zo lang.

'Meer dan 200 applicaties

"We moeten alle verloren data opnieuw herstellen, zodat we weer helemaal soepel kunnen werken. Dat gaat nog zeker een jaar duren en wellicht zelfs tot volgend jaar", zegt projectmanager Heij. "Daarvoor vraag ik uw begrip en geduld", zegt burgemeester Nauta.

"We moeten een aantal zaken gaan inrichten, zodat mensen hun gewone werkplek weer hebben en met hun computers weer aan het werk kunnen zijn", legt Heij uit. "Daarnaast moeten we al die processen gaan herstellen. We hebben veel processen en we hebben veel applicaties en dat moet geïntegreerd weer tot werken worden gebracht."

Volgens de projectleider heeft de gemeente 214 applicaties. "De complexiteit zit erin om dat op de juiste manier aan elkaar te verbinden."

Geen misbruik

Alle data van de gemeente kwam in handen van de hackers. Toch is er tot op heden volgens Nauta nog geen misbruik van gemaakt. "Zoals u weet monitoren zijn of er misbruik wordt gemaakt van de gegevens. Dat is nog steeds niet het geval. Maar ik blijf u vragen om alert te zijn op uw eigen gegevens."

Afgelopen dinsdag werd nog duidelijk dat de gemeente de aanslagen van de gemeentelijke belastingen later verstuurd aan de inwoners. De gemeente heeft meer tijd nodig om de gegevens die verloren zijn gegaan te herstellen.