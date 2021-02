Overijssel bindt de ijzers onder: dorpen afgesloten vanwege schaatsdrukte

Wie dus op weg is naar Dwarsgracht of Belt-Schultsloot kan het beste omkeren. Iedereen die op de toegangsweg naar Dwarsgracht rijdt, wordt staande gehouden. Alle kentekens van doorrijders worden genoteerd, zodat kan worden nagegaan of het daadwerkelijk inwoners van het dorp zijn. Ook geldt een wegsleepregeling voor foutparkeerders.

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland legt uit: "Ik wil het recreatief schaatsen in onze gemeente voor eigen inwoners mogelijk maken. Tegelijkertijd wil ik voorkomen dat het druk wordt. Het advies is nog steeds om zo veel mogelijk thuis te blijven en drukte te vermijden. Ik roep dan ook iedereen op om dichtbij huis te gaan schaatsen." Vanaf morgenvroeg zijn ook Kalenberg, Giethoorn en Wanneperveen alleen toegankelijk voor inwoners.

Kwaliteit

De mensen die nu al op het ijs staan, hebben dus geluk. Ook steeds meer ijsbanen in de provincie gaan open voor publiek, maar echt fijn schaatsen is het niet. Het ijs op de baan in Vollenhove zit vol hobbels, maar dat mag de pret niet drukken. "Beetje krakkemikkig", omschrijft een schaatser.

Naast de ongelijke vloer is het ijs ook niet overal even betrouwbaar. IJsmeester Roelof Groen waarschuwde daar eerder al voor: "Dit is sneeuwijs. Normaal gesproken hoor je het kraken als het ijs het begeeft, maar dat hoor je nu niet. Je staat dus zomaar op de bodem, als je al geluk hebt dat je er kan staan."

Ook burgemeester Bats wil mensen waarschuwen: "Schaatsen is op eigen risico. Wees u bewust van het gevaar van het slechte ijs en de kou. Zorg er dus voor dat u voldoende warme kleding, drinken en een opgeladen mobiel meeneemt."

Coronaregels

Ondanks de waarschuwingen is het druk op de ijsbanen in de provincie. Ook de coronaregels kunnen het enthousiasme niet de kop in drukken. Veel banen zijn alleen open voor leden en wordt er geschaatst in tijdsloten. Ook is een mondkapje langs de baan verplicht.

Wil jij weten welke ijsbanen in de provincie open zijn? Bekijk het kaartje in onderstaand bericht.