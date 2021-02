Aantal coronabesmettingen in Twente daalt fors, "maar nog geen reden tot juichen"

Toch heerst er zeker geen jubelstemming bij de GGD Twente. "We zijn afgelopen zondag helemaal dicht geweest", zegt GGD-directeur Samantha Dinsbach. "Er zijn veel minder mensen geweest om te testen. Ook afgelopen maandag en dinsdag waren door de sneeuw bijzondere dagen. Wij zijn dus voorzichtig."

Hoger percentage positieve tests

"Als ik kijk naar de mensen die bij ons komen en positief getest zijn, dan is dat 12,7 procent", legt Dinsbach uit. "Dat percentage is landelijk 10,8. Dat betekent dat we nog bijna twee procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Dus er is geen reden om te juichen. We zitten gelukkig niet meer in de top twee van Nederland, maar we moeten blijven volhouden."

Het goede nieuws is dat de Britse variant van het coronavirus nog weinig voet aan de grond lijkt te krijgen in Twente. Waar het RIVM landelijk schat dat twee derde van de nieuwe besmettingen toe te schrijven is aan de Britse mutatie, is dat percentage in Twente 11 procent, zo blijkt uit cijfers van GGD Twente.

"Ik moet er wel bij zeggen dat die cijfers alweer van ruim een week geleden zijn", aldus Dinsbach. "Er zit een vertragingseffect in, je kan er vanuit gaan dat dit nu alweer hoger is. Maar het is wel goed nieuws. We kopen daar tijd mee en als we in die tijd meer mensen vaccineren kunnen we die derde golf uitstellen."

"Schaatsen? Houd je aan de coronaregels"

Ook plaatsvervangend voorzitter Arco Hofland van Veiligheidsregio Twente blijft erop hameren dat iedereen zich aan de regels moet blijven houden, ook als mensen komend weekend massaal het ijs op willen om te schaatsen. "We zijn nog niet tevreden", vertelt Hofland. "Hoewel het ogenschijnlijk goed lijkt te gaan nu de basisscholen en winkels open mogen, kan er echt niets meer dan de afgelopen weken. We kunnen niet verslappen. Blijf dus thuiswerken, ga alleen boodschappen doen en ga ook alleen naar zo'n pick-up point van de winkels. We kunnen ons nog niet meer vrijheid veroorloven."

Hofland rekent ook komend weekend op het gezonde verstand van mensen die willen schaatsen. "Houd je ook daar aan de coronamaatregelen. Houd afstand van elkaar, zoek elkaar niet op, ga niet in groepen bij elkaar staan, dan hoeft het allemaal niet zo'n probleem te zijn."

15.000 Twentenaren gevaccineerd

Inmiddels zijn er in Twente bijna 15.000 inwoners gevaccineerd. De tweede groep uit de zorg is nu aan de beurt, verzorgings- en verpleeghuispersoneel en verstandelijk gehandicapten. GGD Twente gaat er nog steeds vanuit dat in oktober iedereen van 18 jaar en ouder is ingeënt tegen het coronavirus. Als de ruim 11 miljoen vaccins van farmaceut Janssen snel naar Nederland komen, kan het allemaal sneller gaan.

Omdat de druk op de zorg nog steeds groot is, heeft de GGD samen met zorgaanbieders en de veiligheidsregio een site gelanceerd. Er staan tips op om de zorg te ontlasten.