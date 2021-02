Oud-raadslid PvdA Hans Jellema vertrekt naar onrustig Myanmar

Het zijn momenteel onrustige tijden in Myanmar. Het Aziatische land is sinds kort in handen van het militaire regime en dat valt niet bij iedereen in goede aarde. Deventenaar Hans Jellema hoopt daar de kroon op zijn carrière te kunnen zetten.

Hij had in het najaar al ontslag genomen als leerkracht op de Capellenborg in Wijhe om in november dan eindelijk zijn gedroomde stap te kunnen maken naar Myanmar. Jellema zou in Mandalay lokale docenten gaan opleiden en begeleiden, zoals hij dat in Nederland ook deed. Door het oplopen van de coronacijfers in het vroegere Birma, wilde vrijwilligersorganisatie VSO geen risico nemen en stelde de reis van Hans uit: "Ik ben inmiddels 65 jaar en val in een risicogroep. Ze willen geen risico met mij nemen. De zorg in Myanmar is natuurlijk niet van hetzelfde niveau als hier in Nederland. Ze hebben de reis uitgesteld tot 10 mei. Dus ik kan mij nog even voorbereiden."

Politieke machtsstrijd

Of die datum realistisch blijkt te zijn, zal zich de komende periode moeten uitwijzen. Sinds begin dit jaar is Myanmar verwikkeld in een politieke machtsstrijd waarbij oud-nobelprijs winnares voor de vrede Aung San Suu Kyi van de troon is gezet door het militaire regime. Het westen, waaronder de VS, heeft zich al negatief uitgelaten over de huidige gang van zaken en sancties opgelegd. Jellema wil zich er liever niet druk om maken: "Het moet de kroon op mijn docentenloopbaan worden. Ik heb nu alle tijd om mij voor te bereiden. VSO werkt in verschillende oorlogsgebieden. Zij weten vast wel wat zij doen," aldus de oud-maatschappijleer docent.

Het moet de kroon op mijn docentenloopbaan worden. Hans Jellema

Doordat Jellema al eerder ontslag had genomen, is hij nu weer genoodzaakt om voor de klas te gaan staan: "Ik val zo nu en dan in op scholen, waar de nood hoog is. Komende week ben ik bijvoorbeeld helemaal vol gepland. Zo kan het dus ook gaan."

Zijn vrouw vindt het wel fijn dat hij voorlopig nog thuis is. Toch weet Hans dat zijn vrouw hem zijn gedroomde avontuur gunt: "Mijn vrouw wist dat ik dit avontuur nog graag aan wilde gaan op het einde van mijn loopbaan. Zij komt de laatste maand over en dan reizen wij samen af naar onze dochter in Australië. Als alles mee zit."