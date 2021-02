Grote zoekactie naar vermiste hulphond Indy uit Zwolle: 'Ze is zo belangrijk voor haar baasje'

De 29-jarige Marjolein uit Zwolle is ten einde raad. Haar hulphond Indy liep afgelopen maandag weg tijdens een wandeling. Al snel werd een zoekactie gestart. Inmiddels helpt Dogsearch Nederland mee en zijn er een drone en speurhonden ingezet. Helaas tot nu toe zonder resultaat. "Maar ze leeft nog, dat weten we zeker", vertelt de zus van Marjolein.

De Zwolse Marjolein heeft PTSS en een angststoornis. Hond Indy helpt haar om rustig te blijven in lastige situaties. "Ze gaat met mijn zus mee naar buiten of helpt haar bij haar angsten. Indy is echt heel erg belangrijk. Zonder haar kan Marjolein bijvoorbeeld ook niet naar de supermarkt", legt zus Suzanne uit. Zij doet het woord, omdat het voor Marjolein op dit moment teveel wordt.

Jachthond

Het noodlot sloeg maandag toe tijdens een wandeling. "Marjolein liet Indy even loslopen, maar het is een jachthond. Waarschijnlijk heeft ze een geur opgepakt of iets gezien en is daar achteraan gegaan. We gingen al snel met vrienden en familie zoeken."

Maar dat was zonder resultaat. De dagen en nachten gingen voorbij, en de familie van Marjolein werd steeds bezorgder. Het was immers koud en het vroor 's nachts soms wel 10 graden. Totdat Indy woensdagochtend werd gezien in de buurt van Dalfsen.

Speurhonden

Samen met een gespecialiseerd team van Dogsearch Nederland en speurhonden gingen ze in de buurt van Dalfsen op zoek naar Indy. "We hadden kleedjes met haar geur eraan en de speurhonden gingen daar naar zoeken. We hebben nu een specifieker gebeid waar Indy is of is geweest", legt Suzanne uit.

De deskundigen vertelden Suzanne en haar zus dat ze ervan overtuigd zijn dat Indy nog leeft. "Dat geeft rust. Ze gaan er ook vanuit dat ze terugkomt, want het schijnt niet gek te zijn als een hond een wat langere tijd weg is. En dat denken wij ook."

Hoop

Suzanne is dan ook hoopvol om Indy te vinden. Vandaag gaat ze opnieuw zoeken met onder andere familie en vrienden. Ook krijgt ze ontzettend veel reacties op social media. "Dat geeft steun. Als iedereen in de omgeving zich ervan bewust is, vinden we haar misschien sneller."